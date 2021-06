Cảnh sát hình sự tóm tên trộm “Huy la hán”

Ngày 28-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Trần Văn Huy (tức "Huy la hán", SN 1986; ngụ huyện Chợ Mới) để tiếp tục điều tra về tội " Trộm cắp tài sản".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Huy nảy sinh ý định tìm tài sản ở các cơ sở thờ tự để trộm. Khoảng 20 giờ ngày 28-5, Huy đến khu vực Thánh thất Cao Đài tại địa phương rồi giả vờ ngủ nhưng thực chất là quan sát và nắm tình hình để lựa thời cơ ra tay.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, thấy mọi người đã ngủ, Huy lấy cây phá hỏng camera an ninh trong thánh thất để vô hiệu hóa, sau đó đột nhập bên trong lấy 8 bộ chân đèn bằng đồng để trên bàn thờ cúng rồi mang đi bán ve chai được gần 2 triệu đồng.

Khoảng 3 giờ hôm sau, Huy tiếp tục đột nhập thánh thất này lấy trộm 2 dĩa chò chân rồng bằng đồng, rồi mang qua Đồng Tháp tiêu thụ. Số tiền có được, Huy tiêu xài cá nhân cho đến hết.

Nhận tin báo về vụ trộm, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Chợ Mới đã điều tra và sàng lọc các đối tượng. Qua trích xuất camera ở gần khu vực thánh thất, công an nhận định Huy là đối tượng nghi vấn nên yêu cầu đến làm việc. Tại cơ quan công an, Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Huy từng có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", vừa mới ra tù lại tiếp tục đi trộm cắp.

