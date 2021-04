Cảnh sát giao thông cùng người dân truy đuổi đối tượng trộm cắp xe môtô

Đối tượng trộm cắp xe môtô bị bắt. Ảnh: Công an TP.Đông Hà cung cấp.

Sáng 11.4, thượng tá Nguyễn Viết Ánh – Trưởng Công an TP.Đông Hà (Công an tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với người dân bắt được 1 đối tượng trộm cắp xe môtô. Hiện đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an huyện Cam Lộ xử lý.

Trước đó, khoảng 21h30 tối 10.4, Tổ tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đông Hà đang đo nồng độ cồn tại đường Trần Hưng Đạo (TP.Đông Hà) thì nghe người đi trên 2 môtô đuổi theo 1 xe môtô truy hô "cướp, cướp".

Tổ tuần đã truy đuổi theo chiếc xe môtô đang chạy lạng lách trên đường. Chiếc xe chạy vòng vèo qua các tuyến phố, rồi chạy vào đường làng đến địa phận xã Thanh An (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) thì té ngã. Tổ tuần tra và người dân lập tức bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là Hà Văn Ngọ (31 tuổi, trú tại xã Thanh An), chiếc xe mà Ngọ điều khiển là của bà T.T.Q. (trú tại xã Thanh An). Trước đó, Ngọ đã ăn cắp chiếc xe của bà Quyên thì bị phát hiện và bị truy đuổi.

