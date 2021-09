Cận cảnh khám xét nhà trọ của nữ nhân viên trộm 2.380 nhẫn vàng trị giá gần 10 tỷ: Thu giữ hàng trăm giấy tờ cầm đồ

Ngày 16/9, Công an phường Tân Bình nhận thông tin từ tiệm vàng Kim Hương 1 báo về việc nghi bị một nhân viên tên là Lương Thị Nhung lấy trộm một số lượng lớn trang sức bằng vàng tại tiệm. Ngay sau đó, Công an phường Tân Bình đã mời Nhung về cơ quan công an làm việc (Ảnh: Báo Thanh niên)

Ngày 17/9, công an thực hiện khám xét nhà của Lương Thị Nhung, 28 tuổi, ngụ tại phường Tân Biên, Thành phố Đồng Xoài trong vụ án nữ nhân viên tiệm vàng lấy trộm 2.380 nhẫn vàng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khám xét nhà của gia đình Nhung (Ảnh: Dân Việt)

Lực lượng chức năng phát hiện 200 giấy in tem vàng cùng hơn 350 giấy biên nhận, hợp đồng cầm đồ tại nhiều cửa hàng cầm đồ (Ảnh: Báo Thanh niên)

Lương Thị Nhung thời điểm cơ quan công an thực hiện khám xét (Ảnh: Báo Thanh niên)

Những giấy biên nhận cầm đồ này dao động từ 3 đến gần 20 triệu đồng, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2018 đến nay (Ảnh: Dân Việt)

Hàng trăm chứng từ, biên nhận... liên quan đến hành vi lấy cắp nữ trang của Lương Thị Nhung (Ảnh: Dân Việt)

Rất nhiều giấy tờ ghi tên Tiệm vàng Kim Hương (Ảnh: Dân Việt)

Tại nơi ở của Nhung, lực lượng chức năng đã phát hiện có trên 50 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng, hơn 30 nhẫn vàng thật (Ảnh: Dân Việt)

Theo lời khai của Nhung, từ cuối năm 2018 đến nay Nhung đã nhiều lần trộm vàng tại quầy bán vàng mình quản lý (Ảnh: Báo Bình Phước)

Mỗi lần lấy từ 5 đến 8 chiếc, tổng cộng là 2.380 nhẫn vàng 18K (Ảnh: Báo Bình Phước)

Tuy nhiên, theo thống kê từ chủ Tiệm vàng Kim Hương, Nhung đã lấy cắp 2.388 sản phẩm nữ trang (chủ yếu là nhẫn vàng), tương đương trọng lượng 258,9 lượng, với tổng trị giá quy ra tiền là 9,63 tỷ đồng (Ảnh: Báo Bình Phước)

