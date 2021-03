Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt tạm giam 4 người để điều tra hành vi "Bắt, giữ người hoặc giam người trái pháp luật". Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Đức (SN 1997; trú tại xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, Thanh Hoá); Triệu Ồng Nhất (SN 1996; ở xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, Lào Cai); Hoàng Ồng Nhất (SN 1998; ở xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) và Lương Thanh Miều (SN 1998; ở xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, Lào Cai).

Theo điều tra, khoảng tháng 10/2020, Đức có quen biết với chị Nguyễn Thị T (SN 2002, ở Hà Nội). Mặc dù đã nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng Đức chưa được chị T đáp lại. Để lấy lòng nạn nhân, Đức đã bàn bạc với đối tượng Miều lên kế hoạch bắt cóc chị T rồi dựng lên "vở kịch" đòi tiền chuộc. Theo đó, Đức hẹn chị T đến cổng chùa Phúc Khánh (phường Ngã Tư Sở) nói chuyện. Khi chị T đến điểm hẹn, các đối tượng trên đã ép lên xe rồi đưa về một ngôi nhà tại thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Tại nơi giam giữ, nhóm người này lột hết quần áo của chị T rồi chụp ảnh. Chúng doạ dẫm, yêu cầu chị T mở mật khẩu điện thoại, sau đó một đối tượng tra số rồi giả vờ ngẫu nhiên gọi cho Nguyễn Văn Đức mang tiền đến chuộc.

Chỉ một lát sau, Đức đến như đã hẹn và đưa tiền, điện thoại, đồng hồ cho nhóm người trên. Nhóm người này đe dọa cả hai không được báo công an, nếu không ảnh "nhạy cảm" của T sẽ bị tung lên mạng.

Sau khi được giải thoát, chị T đã đến Công an phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) trình báo sự việc. Từ trình báo của nạn nhân, cơ quan công an nhận thấy có nhiều điểm đáng ngờ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lượng công an đã làm rõ kẻ chủ mưu không ai khác chính là Nguyễn Văn Đức.

Bị triệu tập lên làm việc, Đức đã khai ra kịch bản "bắt cóc, giải cứu" đầy kịch tính. Dù việc "giải cứu" đã thành công, nhưng Đức không ngờ rằng chị T lại trình báo công an về việc này. Vì thế, màn kịch "đẫm nước mắt và sự hào sảng" của gã trai si tình đã bị lật tẩy.

Gã trai si tình Nguyễn Văn Đức tại cơ quan Công an (ảnh TL)





Luật sư Ngụy Thành Thắng (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, đây là vụ án nguy hiểm nhưng cũng hài hước không khác gì trong các bộ phim truyền hình, hài kịch. Có lẽ các đối tượng này "sống ảo" và ngây thơ đến mức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà không nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành vi do mình gây ra. Hành vi lừa dối trong tình cảm cũng là hành vi vi phạm đạo đức xã hội, đáng lên án.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc thì các đối tượng này đều là người đã thành niên, có nhận thức đầy đủ và phải chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân mình. Hành vi bắt giữ người trái pháp luật để đòi tiền chuộc là hành vi vi phạm pháp luật, không những xâm hại đến sức khỏe, quyền tự do thân thể, tự do đi lại cư trú của công dân mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân và có thể gây ra nhiều hệ lụy khác cho xã hội, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm cho xã hội có dấu hiệu tội phạm, bởi vậy dù là "trò đùa" thì hành vi bắt giữ người đã xảy ra, đã khiến nạn nhân sợ hãi và đã xâm phạm đến quyền tự do thân thể, quyền tự do đi lại của nạn nhân nên sẽ bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Hiến pháp và pháp luật Việt Nam quy định, mọi công dân đều có quyền tự do đi lại, tự do cư trú, tự do thân thể. Việc bắt, giữ, hạn chế những quyền cơ bản của công dân phải trên cơ sở các quy định của luật theo trình tự, thủ tục và do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

"Hành vi bắt, giữ, giam người trái pháp luật được hiểu là hành vi bắt, giữ, giam người không thuộc các trường hợp mà pháp luật cho phép hoặc không đúng thẩm quyền, không đúng trình tự, thủ tục luật định. Hành vi đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sức khỏe, ảnh hưởng đến quyền tự do đi lại, tự do cư trú phải tự do thân thể của công dân. Hành vi bắt, giữ, giam người trái pháp luật rất dễ dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật khác như hiếp dâm, giết người, cố ý gây thương tích, cướp tài sản hoặc cưỡng đoạt tài sản... Bởi vậy những hành vi như vậy là rất manh động, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội nên cơ quan chức năng sẽ vào cuộc khẩn trương bắt giữ và xử lý các đối tượng vi phạm", luật sư Thắng phân tích.

Cũng theo luật sư Thắng, dù hành vi có thể là một trò đùa, một dự tính đánh lừa tình cảm. Tuy nhiên, hành vi bắt, giữ người trái pháp luật đã thực hiện, đã xâm phạm đến quyền tự do thân thể, tự do đi lại, tự do cư trú của công dân nên các đối tượng này có thể sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 157 (BLHS 2015) về tội "Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật".

Đây là một vụ án hết sức hi hữu, nếu nội dung lời khai ban đầu của các đối tượng là đúng thì chỉ vì nghịch dại, thiếu hiểu biết pháp luật hoặc có thể là mê phim kiếm hiệp, ảo tưởng, vì tin vào những bộ phim trinh thám, hài kịch mà các đối tượng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cũng có thể chỉ vì làm theo, học theo các trò "nghịch dại", các chương trình truyền hình của nước ngoài về những trò nghịch dại mà xâm hại đến trật tự xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Do vấn đề nhận thức lệch lạc nhưng rõ ràng hành vi đã xâm phạm đến quyền tự do thân thể của công dân nên các đối tượng này vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

"Vụ án này có lẽ sẽ là một bài học cho những thanh niên "sống ảo", sẵn sàng dựng chuyện, giả dối, không từ thủ đoạn nào để lừa gạt, nhằm chiếm được tình cảm của người khác. Trong chuyện tình cảm thì cái gì đến sẽ đến, những sự chân thành, tình cảm thực sự mới có thể đem đến một tình yêu thực sự, một tương lai hạnh phúc. Còn những trò dối trá, lừa đảo thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện và trả giá", luật sư Thắng nói.

Bình Minh

