Bộ ba "tuổi teen" rủ nhau đi cướp chỉ để kiếm tiền... hát karaoke

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Moong Văn Hải (SN 2002, trú tại xã Hữu Khuông, Tương Dương, Nghệ An), Nguyễn Quốc Đạt (SN 2004, trú tại xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An) và Đào Văn Ngọ (SN 2002, trú tại xã Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ba tên cướp "tuổi teen".

Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm nhận trình báo của anh Quốc (tên bị hại đã được thay đổi, quê Biên Hòa, Đồng Nai; hiện làm thuê trên địa bàn quận Nam Từ Liêm) về việc bị một nhóm thanh niên tấn công, cướp chiếc iPhone 6 vào tối muộn ngày 20/12 tại khu vực trường tiểu học Xuân Phương.



Quá trình truy xét, cơ quan công an đã làm rõ, bắt giữ ba nghi can gây án là Moong Văn Hải, Nguyễn Quốc Đạt và Đào Văn Ngọ.

Bước đầu, ba đối tượng khai nhận, cả 3 làm nghề thợ sơn. Tối 20/12, Hải và Ngọ đi uống rượu về nhà trọ, rủ Đạt đi hát karaoke. Do không có tiền, Ngọ đã cầm cố chiếc điện thoại của mình lấy 2 triệu đồng.

Đạt điều khiển xe máy chở Hải, Ngọ đi đổ xăng ở đường Xuân Phương. Sau khi đổ xăng xong, Ngọ bảo Hải, Đạt "đi vào khu đô thị xem có ai kiếm ít tiền để đi hát". Hải và Đạt đồng ý.

Đến đoạn trước trường tiểu học Xuân Phương, ba đối tượng đã lao vào tấn công anh Quốc, cướp đi chiếc điện thoại iPhone 6 của nạn nhân.

Sau đó, cả nhóm chở nhau đến một quán karaoke thuộc địa bàn phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) hát đến 3h đêm. Do số tiền hát lên đến 2,4 triệu đồng, các đối tượng đã dùng chiếc điện thoại của anh Quốc để cầm cố, hẹn 24/12 sẽ quay lại trả tiền, lấy lại điện thoại. Vì có quen biết nên quản lý quán karaoke đã đồng ý cho nhóm Moong Văn Hải nợ tiền.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Tiến Nguyên

Dân Trí

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật