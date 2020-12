Bí mật bên trong căn nhà ở quận 12, TP HCM

Ngày 5-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Khiến (Giám đốc Công ty TNHH dầu nhớt Văn Thành, trụ sở tại huyện Hóc Môn, TP HCM), Lã Văn Hải (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và Nguyễn Văn Đức về tội “Sản xuất hàng giả”.

Từ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, chiều 25-11, các trinh sát thuộc Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM bắt quả tang Lã Văn Hải điều khiển xe tải đang tiến hành bốc dỡ số lượng lớn dầu nhớt một số nhãn hiệu nổi tiếng nghi là hàng giả.

Hải khai chở thuê hàng hóa này cho Đỗ Văn Khiến. Số nhớt giả được Khiến sản xuất tại địa chỉ 15 Nguyễn Thị Đặng, phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM.

Số dầu nhớt giả được phát hiện

Đồng loạt khám xét các địa chỉ tại quận Bình Tân, quận 12, huyện Hóc Môn, cơ quan điều tra thu giữ thêm số lượng lớn dầu nhớt giả thành phẩm các loại, nhớt nguyên liệu và máy móc, trang thiết bị dùng để sản xuất nhớt giả.

Đỗ Văn Khiến thừa nhận Công ty Văn Thành được thành lập năm 2017 để kinh doanh dầu nhớt chính hãng. Tuy nhiên, do công việc kinh doanh không thuận lợi, khoảng đầu năm 2018, Khiến tổ chức sản xuất, buôn bán nhớt giả nhãn hiệu các loại tại căn nhà thuê ở huyện Hóc Môn.

Đầu năm 2019, Khiến quen biết một người phụ nữ tên T. Biết bà T. sản xuất, buôn bán nhớt giả tại kho hàng ở địa chỉ 15 Nguyễn Thị Đặng, phường Hiệp Thành, quận 12, Khiến đề nghị bà T. cho làm chung.

Khiến và bà T. thống nhất rằng Khiến sử dụng một phần diện tích kho để sản xuất, buôn bán nhớt giả và trả tiền cho bà T. dựa trên số lượng nhớt giả thành phẩm mà Khiến sản xuất được. Tùy theo dung tích thùng nhớt làm giả, Khiến trả cho bà T. từ 15.000-24.000 đồng/thùng.

Đỗ Văn Khiến tiết lộ mua dầu nhớt nguyên liệu với giá 850.000 đồng/thùng phi loại 200 lít và các thùng, xô, can, chai tem mác, bồn chứa, máy móc. Sau đó, Khiến ra lệnh cho nhân viên bơm nhớt từ thùng phi lên bồn chứa rồi chiết ra chai đóng thành phẩm dầu nhớt giả.

Sau khi trừ chi phí trả cho bà T. và trả lương nhân viên, Khiến thu lợi khoảng 60.000 đồng/thùng. Nhớt giả do đường dây của Khiến tổ chức sản xuất được đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh miền Tây như An Giang, Kiên Giang, Cà Mau.

