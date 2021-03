Bệnh nhân tâm thần cầm đầu đường dây ma tuý, mở cả phòng "bay" tại nơi điều trị

Ngày 31/1, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Ma tuý – Công an Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá một đường dây ma tuý cực lớn.

Theo đó, vào khoảng tháng 1/2021, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát Ma tuý – Công an Hà Nội phát hiện một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn trên địa bàn thành phố .

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại Văn Điền, Tranh Trì, Hà Nội). Theo hồ sơ, Quý có 1 tiền án và 1 tiền sự. Quý cũng là đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần, được chữa trị tại BV Tâm thần TƯ1 (Thường Tín, Hà Nội).

Ảnh minh hoạ

Theo điều tra, từ tháng 11/2018, Quý đến điều trị tại BV Tâm thần TƯ1. Do thời gian điều trị dài ngày, Quý làm thân được một số cán bộ phục vụ trong bệnh viện. Do đó, đối tượng được những người này tạo điều kiện đi lại, sinh hoạt tự do, được bố trí ăn ở theo "nhu cầu".

Quý ngay lập tức bố trí phòng điều trị của mình thành một nơi có thể "giải trí" với tường cách âm, lắp loa, đèn laze phục vụ cho việc "bay lắc" (sử dụng ma tuý – PV).

Quá trình xác lập chuyên án đấu tranh, mới đây Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Ma tuý – Công an Hà Nội đã bắt giữ Quý cùng 5 đối tượng khác liên quan.

Hiện Công an Hà Nội vẫn tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

T.Sơn

