Thông tin cho PV, đại diện Công an TP. Thái Bình (Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi), trú phố Đốc Nhưỡng, phường Đề Thám (TP. Thái Bình) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 10h trưa 02/01, chị H.T (34 tuổi, trú phường Phú Khánh) đưa con gái tên T. (7 tuổi) đến nhà bạn tại phố Trần Hưng Đạo (phường Đề Thám) cùng TP. Thái Bình chơi. Đến khoảng 11h cùng ngày, chị H.T. không thấy con đâu nên đi tìm và phát hiện cháu T. đi từ nhà bà N.T.L (54 tuổi, trú phường Đề Thám) ra.

Lúc này, chị H.T nhìn thấy con gái mặc quần áo xộc xệch nhưng cháu T. không cho mẹ động vào người. Nhận thấy có điều bất thường người mẹ gặng hỏi thì con gái kể, được một người lớn (không biết tên) gọi vào nhà, sau đó cởi quần áo thực hiện hành vi đồi bại. Đến khi cháu T. hét lên thì người này mới dừng lại bảo đi về.

Nghe con gái kể xong, chị H.T nghi cháu T. bị xâm hại nên làm đơn trình báo Công an phường Đề Thám và Công an TP. Thái Bình. Nhận được đơn trình báo, Công an TP. Thái Bình cử lực lượng nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, danh tính nam thanh niên được xác định là Nguyễn Anh Tuấn. Đồng thời, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cơ quan chức năng đưa cháu bé đi khám, trưng cầu giám định y khoa.

Được biết, Tuấn là nhân viên bán sách thuê tại cửa hàng sách thiết bị trường học tư nhân và bản thân chưa có tiền án, tiền sự. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an TP. Thái Bình tiếp tục điều tra làm rõ

