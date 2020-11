Ngày 27/11, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM cho biết, hiện tại cháu T.N.K.C. (3 tuổi) đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc với tiên lượng rất xấu, khó qua khỏi.

Theo đó, ngày 17/11, bé C. sau khi đi vệ sinh thì chạy đi chơi nhưng do để phân dính dép nên T.T.D (mẹ ruột bé C.) đã dùng tay tát thẳng vào mặt khiến bé C. té xuống nền nhà.

Chưa dừng lại, D. tiếp tục nắm tóc, bạo hành. Sau khi đánh con, D. bồng con đi tắm rửa nhưng bé ngất xỉu. Thấy vậy, D. gọi điện cho bà Trần Thị P. (SN 1965, mẹ ruột D.) đưa bé đi cấp cứu.

Bà P. chia sẻ với PV.

Bé C. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, máu tụ dưới màng cứng đỉnh phải và thái dương trái, xuất huyết não, phù não 2 bán cầu, nứt sọ, dập ngực dưới lách, viêm phổi nặng...

CT-scan bụng ghi nhận dịch bụng lượng ít, theo dõi dập - vỡ cực dưới lách, có ổ nhỏ đông đặc đáy phổi phải, phù nề nhẹ thành túi mật...

Bà Trần Thị P. cho biết con gái mình bỏ nhà đi từ năm 18 tuổi. Sau đó, D. sanh ra 5 đứa con và chỉ có 2 con sống với D., một cháu gửi về nội và 2 cháu gửi về ngoại. Tại TP HCM, D. dẫn 2 con đi bán vé số kiếm sống qua ngày. Gia đình cho biết do áp lực cuộc sống nên D. có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Hiện Công an quận 12 đang tạm giữ D. để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngọc Quyên

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật