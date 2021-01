Bắt “trùm” ma túy ở Sơn La, thu giữ số lượng lớn vũ khí quân dụng

Ngày 6/1, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (BĐBP Sơn La) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Sơn La bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ ma túy, vũ khí quân dụng trái phép.



Theo đó, sau một thời gian kỳ công điều tra, theo dõi, lúc 13h30 ngày 5/1, tại khu vực bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, tổ công tác của Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La bắt quả tang đối tượng Giàng A Lề (sinh năm 1990, trú tại bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển, tiêu thụ 1kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Tại thời điểm bị bắt, ngoài số ma túy trên, lực lượng phối hợp thu giữ trong người Lề 1 khẩu súng ngắn có 3 viên đạn, 1 viên đã lên nòng cùng một số vật chứng liên quan khác.

Công an bắt giữ Giàng A Lề cùng số vũ khí, tang vật thu giữ của đối tượng.

Qua đấu tranh, Giàng A Lề khai nhận, số ma túy trên được Lề mua của một đối tượng không rõ tên tại khu vực biên giới huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đem về bán kiếm lời, khẩu súng mang theo dùng để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Giàng A Lề. Kết quả, đã thu giữ thêm 2.500 viên ma túy tổng hợp, 240 gam heroin. Đặc biệt, lực lượng đánh án phát hiện trong nhà Lề "kho" chứa vũ khí gồm: 1 khẩu súng AK, 200 viên đạn; 5 khẩu súng các loại; 2 quả lựu đạn cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhật Tân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật