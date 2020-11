Bắt thanh niên đâm trọng thương chủ nhà nghỉ để cướp tài sản

Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT – Công an TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Đức (SN 2002, trú tại An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 16/11, tại nhà nghỉ Ngọc Ánh (phường Tân Quang, TP Tuyên Quang), một nam thanh niên đến thuê phòng nghỉ sau đó dùng hung khí khống chế, đâm trọng thương và cướp tài sản của bà Vũ Thị Bích H (SN 1966, chủ nhà nghỉ Ngọc Ánh) rồi bỏ trốn. Bà H bị thương tích nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi nhận tin báo, Công an TP Tuyên Quang đã tiến hành điều tra và làm rõ đối tượng gây án là Bùi Ngọc Đức.

Nhận định đối tượng có hung khí và rất có thể sẽ đi gây án ở một địa bàn khác nên ngay trong đêm 11/6, Công an TP Tuyên Quang đã triển khai lực lượng truy tìm, vây bắt Đức.



Đến rạng sáng 17/11, công an đã xác định được nơi lẩn trốn và vây bắt thành công tên cướp manh động này.

Tại cơ quan công an, Bùi Ngọc Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

