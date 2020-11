Bắt tạm giam người mẹ bạo hành con gái nhỏ ở quận 12

Chiều 30-11, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với Trần Thị Dung (SN 1994, quê Thừa Thiên - Huế) do có hành vi bạo hành con ruột dẫn đến cháu bị chấn thương sọ não. Các quyết định và lệnh của Công an quận 12 đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 2 xác nhận hiện đang chăm sóc đặc biệt cho cháu T.N.K.C. bị chấn thương sọ não, dập lách. Hiện cháu bé đang được theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt và sức khỏe tiên lượng dè dặt.

Bà P. cùng cháu ở bệnh viện

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Trần Thị P. (SN 1965, mẹ ruột bị can Dung) cho biết công an đã đến bệnh viện lấy lời khai về hoàn cảnh cũng như cuộc sống của Dung trước lúc gây án. Đồng thời bà P. cũng cho biết các bác sĩ cũng đã thông tin diễn biến bệnh tình của cháu ngoại bà.

Trước đó, ngày 17-11, bé T.N.K.C. (hơn 3 tuổi) sau khi đi vệ sinh thì chạy đi chơi nhưng do cháu để phân dính dép nên Dung đã dùng tay tát vào mặt con. Sau cú tát khủng khiếp, bé C. té xuống nền nhà và bị mẹ tiếp tục bạo hành.

Sau khi đánh con, Dung bồng bé đi tắm rửa nhưng bé ngất xỉu trên tay mẹ. Thấy vậy, Dung gọi điện cho mẹ ruột của mình rồi đưa con đi cấp cứu. Ban đầu, khai với bác sĩ, Dung nói dối con bị ngã cầu thang 3 ngày trước khi nhập viện nhưng sau đó đã thừa nhận đánh bé.

