Bất ngờ với chân dung thật của "ông trùm" lan đột biến ngàn tỷ

Liên quan đến vụ khai thác trái phép hàng triệu tấn than tại mỏ than Minh Tiến ở Thái Nguyên, Bộ Công an đã khởi tố anh em sinh đôi Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh (31 tuổi, quê Quảng Ninh) cùng 10 bị can khác về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Cơ quan điều tra xác định Giang và Thanh đã móc nối với bà Châu Thị Mỹ Linh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước) để gây án. Đường dây này đã khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiên tại H.Đại Từ, Thái Nguyên sau đó chuyển về Hải Dương, Quảng Ninh và nhiều nơi khác tiêu thụ.

Để phá vụ án này, C03 đã tổ chức lực lượng chia thành nhiều mũi thực hiện khám xét các mỏ than lậu tại Thái Nguyên và Hải Dương trong suốt một tuần qua. Kết quả khám xét xác định đường dây này đã khai thác khoảng hơn 2 triệu tấn than, đã tiêu thụ khoảng hơn 1 triệu tấn.

Trước khi bị bắt, cặp anh em song sinh Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh được biết đến là những đại gia lan var (lan đột biến) không chỉ riêng tỉnh Quảng Ninh mà trên cả nước với nghệ danh "chủ vườn lan var đất mỏ".

Hai anh em song sinh Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh nổi tiếng với màn giao dịch lan đột biến 250 tỷ trên mạng (Ảnh: FBNV)

Nhiều thông tin cho biết, thông qua việc nuôi trồng lan đột biến, Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh đã được thăng hạng đại gia ngàn tỉ bởi những căn biệt thự hoành tráng và bộ sưu tập xe siêu sang.

Hồi tháng 3/2021, tên tuổi 2 anh em Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh gắn liền với thương vụ giao dịch lan đột biến lên tới 250 tỉ đồng. Ngoài ra, 3 mẫu lan khác cũng được bán với tổng trị giá 53 tỷ.

Sau lần giao dịch trên, Bùi Hữu Thanh nói rằng việc bán lan đột biến Ngọc Sơn Cước trị giá 250 tỷ là có thật. Nhưng chủ vườn đính chính rằng số tiền đó là để mua toàn bộ 5.000 cây lan giống tại vườn. Tuy nhiên, theo Bùi Hữu Thanh thì sau khi thông tin giao dịch lan truyền, liên ngành công an, thuế và chính quyền ở Đông Triều đã đến làm việc, trong đó có vấn đề truy thu thuế.

Theo Bộ Công an, ngoài hành vi tổ chức khai thác và tiêu thụ than trái phép, cơ quan điều tra còn xác minh làm rõ thêm nguồn gốc nhiều tài sản của anh em Bùi Hữu Thanh và các bị can; phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường kiểm tra các kho, bãi chứa than không rõ nguồn gốc của các doanh nghiệp kinh doanh than ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Như Ca (tổng hợp)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật

Giadinh.net.vn cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất