Bắt khẩn cấp nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Bình Dương

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương tiến hành bắt giữ khẩn cấp Trần Công Đức (SN 1993, thường trú ở Đồng Nai), là nghi can sử dụng súng cướp ngân hàng xảy ra ngày 18/11 tại phường Tân Định, TX Bến Cát.



Trần Công Đức bị bắt khẩn cấp.

Qua công tác điều tra, xác minh, hàng chục cán bộ cảnh sát hình sự tiến hành bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Trần Công Đức khi y đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc phường Thới Hoà, TX Bến Cát. Khám xét nơi ở của nghi phạm Đức, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng và 10 viên đạn.

Qua làm việc ban đầu, Trần Công Đức khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Đức đặt mua một cây súng và đạn từ mạng internet.

Ngày 17/11, Đức mượn xe máy của người quen chạy xuống TP Vũng Tàu, sau đó gửi xe máy của mình và thuê một chiếc xe khác (xe nouvou màu đỏ) rồi chạy về TX Bến Cát. Trên đường đi, Đức gỡ bỏ biển số của xe này.

Trưa 18/11, Đức đi đến khu vực ngân hàng. Đức đi vào sảnh bất ngờ rút súng đe doạ nhân viên để cướp tiền nhưng không thành nên bỏ chạy.

Sau đó, Đức điều khiển xe chạy về hướng TP Vũng Tàu trả xe rồi quay lại lẩn trốn tại một căn nhà trọ thuộc phường Thới Hoà cho đến khi bị lực lượng công an bắt.

Ngọc Quyên

