Bắt giữ hơn 2 tạ ma túy ở Nghệ An

Sáng 3/4, trả lời VTC News, Đại tá Trần Hải Bình, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, Bộ Tư lệnh biên phòng vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An triệt phá thành công chuyên án ma túy, thu giữ hơn 2 tạ ma túy tại địa bàn thị xã Hoàng Mai.

Các lực lượng đang đấu tranh, mở rộng chuyên án, đồng thời kiểm đếm số lượng ma túy.

Hiện trường vụ phát hiện 5 tạ ma túy ở thị xã Hoàng Mai năm 2019.

Cách đây 2 năm, cũng tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), lực lượng Công an bắt giữ vụ mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lên tới hơn 5 tạ.

Tất cả số ma túy này được nhóm tội phạm ngụy trang, bỏ trong 50 chiếc loa thùng có xuất xứ từ nước ngoài.

Theo VTC

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật