Ngày 10/12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lạng Giang đã bắt giữ đối tượng Ly Mí Chơ (SN 1995, trú tại huyện Đồng Văn, Hà Giang) để điều tra về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".



Theo tài liệu điều tra, thông qua mạng xã hội, Chơ làm quen và tán tỉnh cháu T.T.M (SN 2006, quê Đồng Văn, Hà Giang). Sau một thời gian quen biết, khoảng tháng 9/2020, Chơ rủ bạn gái trốn khỏi gia đình cùng xuống Bắc Ninh để làm thuê và chung sống như vợ chồng. Tiếp đó, cả hai về Bắc Giang, thuê trọ tại xã Tân Dĩnh (huyện Lạng Giang).

Bức xúc trước hành vi lôi kéo của Chơ, gia đình cháu M. đã làm đơn trình báo tới cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đồng Văn đã phối hợp với Công an huyện Lạng Giang tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng Chơ.

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật