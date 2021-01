Bắt đối tượng sát hại người phụ nữ ở Thường Tín

Cụ thể, khoảng 8h sáng 9/1/2021, lực lượng Công an huyện phối hợp với phòng CSHS (CA Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tùng (SN 1993) khi tên này đang lẩn trốn tại thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Được biết đối tượng này trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín. Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Văn Tùng được đưa về trụ sở Công an huyện Thường Tín để điều tra.



Đối tượng Nguyễn Văn Tùng





Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 12h ngày 8/1 tại địa phận xã Liên Phương xảy ra một vụ án mạng. Vào thời điểm trên, người phụ nữ đi xe máy bất ngờ bị một nam giới sát hại. Thông tin ban đầu cho thấy, nạn nhân là chị Lê Thị L (SN 1989, trú tại huyện Thường Tín).

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Thường Tín đã lập tức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Chỉ trong thời gian ngắn, các đơn vị đã truy xét, bắt nhanh đối tượng. Bước đầu, tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tùng khai do mâu thuẫn tình ái nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Thanh Phong

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật