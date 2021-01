Bắt đối tượng nghiện ma tuý giết người trên đồi vắng

Ngày 5/1, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an Hà Nội, Công an tỉnh Lai Châu và Công an huyện Than Uyên bắt giữ nghi phạm giết người, cướp tài sản.

Trước đó, ngày 3/1, thi thể anh Má A Vềnh (SN 1998, trú tại Than Uyên, Lai Châu) được phát hiện tại khu vực vắng vẻ thuộc địa bận bản Lằn Giằng (Mương Than, Than Uyên, Lai Châu).

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định anh Vềnh có một vế cắt trên cổ, vỡ hộp sọ bên phải. Tại hiện trường, công an cũng phát hiện thu giữ 1 con dao nghi là hung khí gây án.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lai Châu làm rõ đây là vụ án giết người, cướp tài sản và nghi phạm là Hù Văn Sinh (SN 1992, trú tại Than Uyên, Lai Châu). Vào thời điểm trên, Sinh cùng vợ con đã "biến mất" tại nơi cư trú.

Tiến hành truy xét, Công an Lai Châu biết Sinh đã trốn về Hà Nội nên liên hệ với Cục Cảnh sát hình sự và Công an Hà Nội để phối hợp truy bắt đối tượng.

Sinh vốn có thời gian làm shipper ở Hà Nội nên rất thông thao đường sá. Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội và Công an Lai Châu nhiều lần tìm đến địa điểm nghi vấn Sinh lần trốn, tuy nhiên đối tượng đều đã di chuyển san địa bàn khác từ trước đó.

Đến trưa ngày 4/1, tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ Sinh khi hắn đang lần trốn tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Sinh khai nhận, do nghiện ma túy và không có tiền nên đối tượng đã lên kế hoạch giết người cướp tài sản. Ngày 30/12/2020, Sinh gọi điện cho anh Vềnh nói cần bán lợn. Thấy thế, anh Vềnh tin lời và hẹn Sinh gặp nhau mua bán.

Khoảng 13h cùng ngày, nạn nhân gặp đối tượng Sinh tại khu vực đồi thuộc bản Lằn Giằng, xã Mường Than (Than Uyên), nơi đây vắng nhà dân, ít người qua lại. Thấy anh Vềnh mất cảnh giác, Sinh nhặt một thanh gỗ ven đường rồi đập mạnh vào gáy nạn nhân.

Lúc này anh Vềnh ngã xuống đất, Sinh lập tức lấy con dao bấm mang theo từ trước đâm nạn nhân. Sau đó Sinh kéo anh Vềnh vào con rãnh rồi lấy lá cây che lên. Sinh lục lọi người nạn nhân lấy đi 15 triệu đồng, vứt điện thoại của nạn nhân, về nhà cùng vợ bỏ trốn xuống Hà Nội.

