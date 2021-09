Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt sau 11 năm lẩn trốn

Ngày 3-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội cho biết đã phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Hậu (SN 1975, trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) trốn truy nã đặc biệt về tội "Sản xuất trái phép chất ma tuý".

Nguyễn Khắc Hậu tại cơ quan công an - Ảnhh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 30-8, Nguyễn Khắc Hậu đã làm thủ tục xin đăng ký tạm trú tại tổ dân phố Phú Thịnh 1, thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng). Tuy nhiên, trong thời gian chờ làm thủ tục đăng ký tạm trú, đối tượng lại không ở nơi đăng ký tạm trú.

Sau khi xác minh nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã phát hiện Hậu là đối tượng trong lệnh truy nã đặc biệt số 39 ngày 13-9-2010 của Công an tỉnh Bắc Giang về hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội và Công an huyện Bảo Thắng phối hợp tiến hành bắt giữ đối tượng.

Theo hồ sơ của vụ án, Hậu có tên trong một đường dây sản xuất trái phép chất ma túy tại Hà Nội khoảng 11 năm trước và bị Công an tỉnh Bắc Giang điều tra. Khi biết các đồng phạm bị bắt, Hậu bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua tài liều điều tra, trong thời gian làm ăn tại tại khu công nghiệp Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh), Hậu quen biết và lấy một phụ nữ quê ở Lào Cai làm vợ. Sau đó, vợ chồng Hậu gửi con cho ông bà ngoại tại huyện Bảo Thắng nuôi dưỡng còn hai vợ chồng vẫn sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Do tình hình dịch bệnh và vì nhiều lý do khác, Hậu muốn quay trở về quê ngoại mở cửa hàng kinh doanh ăn uống nhưng đã bị cơ quan Công an nghi vấn và bắt giữ sau 11 năm trốn truy nã.

