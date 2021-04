Bắt đôi nam nữ nghi tạt a-xít vào một phụ nữ ở Nghệ An

Ngôi nhà nơi xảy sự việc

Sáng 12/4, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết vừa bắt đôi nam nữ nghi can trong vụ tạt chất lỏng nghi là a-xít khiến 1 phụ nữ bị thương nặng ở vùng mặt vào ngày 9/4.

Đôi nam nữ này bị bắt vào tối 11/4. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tình ái. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Như đã thông tin, ngày 9/4, một đôi nam nữ đi xe máy đến trước cổng nhà chị N.T.H.V (SN 1973, trú phường Lê Lợi). Sau đó, đôi nam nữ gọi và chờ chị V. mở cổng thì tạt 1 ca chất lỏng vào vùng mặt chị V. rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chị V. được mọi người nhanh đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều nơi trên cơ thể. Các bác sĩ cho biết, chị V. bị bỏng nặng độ 2,3 và sâu độ 4. Đặc biệt là vùng mặt và vùng ngực bị bỏng sâu. Riêng mắt phải bị tổn thương nặng nề, thị lực chỉ còn 2/10.

V. Đồng

