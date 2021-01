Bắt 2 kẻ lợi dụng nghỉ Tết dương lịch buôn 35 bánh heroin

Chiều 1-1, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đã phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình phá thành công chuyên án, bắt hai đối tượng, thu giữ 13kg ma túy.



Hai nghi phạm bị bắt là Đặng Thị Thu Trang (37 tuổi, trú Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh) và Khuất Đình Diễn (39 tuổi, trú Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh).

Trước đó, sau thời gian xác lập chuyên án, chiều lúc 16 giờ chiều 30-12-2020, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An để phá án.

Khuất Đình Diễn (bên trái) và Đặng Thu Trang bị bắt giữ

Khi Diễn đang mang ma túy đi trên quốc lộ 1A (trước cây xăng dầu Bến Thủy, đường Nguyễn Du, TP Vinh, Nghệ An) thì bị lực lượng nêu trên vây bắt.

Tang vật thu tại hiện trường ba tấm heroin (khoảng 35 bánh heroin), trọng lượng khoảng 13 kg cùng một số tang vật liên quan khác. Diễn cùng các đối tượng đã ép ma túy thành ba tấm lớn. Tiếp theo các đối tượng thiết kế thùng xốp dạng hai đáy để bỏ ma túy vào rồi bỏ bánh kẹo, sữa và hàng hóa che khuất nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng đánh án bắt thêm Thu Trang, “mắt xích” quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Bước đầu Trang và Diễn khai nhận, đã lợi dụng ngày nghỉ Tết dương lịch 2021 để đi vận chuyển ma túy trên từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Diễn và Trang đã ngụy trang ma túy trong thùng xốp nhưng không qua mặt được lực lượng biên phòng, công an và hải quan.

Hiện Trang và Diễn đang bị tạm giữ hình sự; bộ đội biên phòng và công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo Đ.Lam (Plo)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật