Bắt 2 đối tượng quan hệ tình dục "ngoài ý muốn" với 2 cô gái

Ngày 14/4, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết đã xác định được 2 đối tượng có hành vi quan hệ tình dục ngoài ý muốn với 2 cô gái trẻ tại một nhà nghỉ.

Trước đó ngày 13/4, Công an Yên Dũng nhận được đơn tố giác của chị Vũ Thị M. (hơn 17 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về việc: rạng sáng ngày 13/4, chị M. và cháu Nguyễn Thị T. (hơn 15 tuổi, trú tại huyện Yên Dũng) bị hai đối tượng ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng có hành vi quan hệ tình dục ngoài ý muốn.

Đối tượng Hoàn (ảnh tư liệu)

Sau khi tiếp nhận thong tin, Công an huyện Yên Dũng đã tổ chức kiểm tra, xác minh vụ việc và đã xác định đối tượng quan hệ tình dục với chị M. và cháu T. là Đỗ Văn Trường (SN 1991) và Hoàng Văn Hoàn (SN 1998), đều trú tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng.



Tại cơ quan công an, hai đối tượng trên khai nhận: rạng sáng 13/4, tại một nhà nghỉ ở thôn 7, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, Trường có quan hệ tình dục với M. còn Hoàn quan hệ tình dục với cháu T.

Do vụ việc xảy ra tại Việt Yên nên Công an huyện Yên Dũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc, đối tượng có liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên điều tra theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu cho thấy, hai cô gái trên quen biết với Hoàn và Trương thông qua mạng xã hội. Vào đêm xảy ra vụ việc, nhóm người này có đi ăn uống với nhau.

T.Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật