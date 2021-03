Bắc Giang: Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

Chiều 30/3, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Kiên (SN 1985, trú tại thôn Càn, xã hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo Khoản 2, Điều 348 - Bộ luật Hình sự 2015.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/3, Nguyễn Văn Kiên được đối tượng người Trung Quốc tên A Ping thuê đón 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch và bố trí chỗ ăn, chỗ ở tại thôn Chằm, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên để sau đó đưa các đối tượng này vào miền Nam và sang nước Campuchia làm thuê.

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Kiên. Ảnh: CA

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an huyện Việt Yên đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn vụ việc. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng An ninh điều tra đã phối hợp với Công an huyện Việt Yên, Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Cảnh sát điều tra khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Đối với nhóm người Trung Quốc, lực lượng chức năng đã tổ chức đưa đi cách ly tại Trung tâm cách ly huyện Việt Yên.

P. Ngọc

