Bà trùm ma tuý 'Hương mẩu' thường xuyên chỉnh sửa nhan sắc để tránh bị nhận diện

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng cực lớn do Nguyễn Thị Kim Hương (SN 1985, tức Hương "mẩu", trú tại Long Biên, Hà Nội) cầm đầu.



Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ bởi số lượng ma tuý tổng hợp bị thu giữ lên tới gần 60kg mà còn là cách thức hoạt động vô cùng tinh vi của nhóm đối tượng do Hương cầm đầu.

Vụ án được phát giác vào khoảng đầu tháng 1/2021. Vào thời điểm đó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý – Công an Hà Nội lần ra một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn từ Nghệ An ra Hà Nội do đối tượng Đinh Văn Thành (SN 1994, trú tại chung cư D’CAPITALE (Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển.

Vào hồi 14h ngày 26/3, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang đối tượng Dương Minh Quang (SN 1984, trú tại Hà Nam) đang vận chuyển trái phép chất ma tuý. Cùng lúc này, hai đối tượng "cộm cán" của đường dây là Đinh Văn Thành và Trần Đăng Tiến (SN 1966, trú tại Hà Nam) cũng bị các trinh sát bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm của Thành được một đối tượng người Nghệ An có biệt danh là "Mèo" hoặc "Chen" cung cấp ma tuý.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục phát hiện một đường dây ma tuý khác, có liên quan đến các đối tượng trên. Đường dây này do một đối tượng nữ có biệt danh là Hương "mẩu" cầm đầu.

Hương "mẩu" tuy còn trẻ nhưng lại có sự gắn kết chặt chẽ với nhiều đối tượng hình sự, liên quan đến ma tuý. Bản thân Hương cũng từng có tiền án về tội danh này.

Hương sinh sống độc lập, khép kín tại một khu chung cư cao cấp ở quận Long Biên. Để vào được, bắt buộc phải có thẻ cư dân, các tầng, sảnh toà nhà đều được kiểm soát an ninh rất chặt chẽ.

Hương sử dụng nhiều địa điểm để làm "kho hàng", không bao giờ cất giấu ma tuý tại một chỗ.

Các trinh sát đã phát hiện, Hương "mẩu" thường xuyên lui tới hai địa điểm, một là ở Đức Giang (Long Biên), hai là ở Thượng Thanh (Long Biên). Đây đều là những căn nhà cao tầng, kiên cố và được lắp đặt camera an ninh xung quanh. Bất cứ người lạ nào đến gần đều có thể bị phát hiện.

Tại hai căn nhà này, Hương giao cho em họ mình là Phạm Kim Anh (SN 1991, trú tại Long Biên, Hà Nội) quản lý. Các "kho" đều trang bị két sắt để cất giấu ma tuý.

Hương "mẩu" không hổ danh là đối tượng "cáo già" khi thị thường xuyên đi phẫu thuật thẩm mỹ. Không phải cho đẹp lên mà là để thay đổi dung mạo, khiến mình khó bị nhận diện.

Chập tối 30/3, công an ập vào một "kho" của Hương và phát hiện 6 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. Các đối tượng khai nhận, số ma tuý này được Hương cung cấp.

Đến 21h cùng ngày, Hương và hai đàn em bị bắt giữ khi đang chuẩn bị bỏ trốn. Tiến hành khám xét nơi ở và các địa điểm có liên quan, công an thu giữ 1 lượng lớn ma tuý.

Tại cơ quan điều tra, Hương nhiều lần có ý định che giấu thân phận của đối tượng có biệt danh là "Chen". Sau khi so sánh, cơ quan công an phát hiện "Chen" và đối tượng có biệt danh là "Mèo" thực chất là 1 người. Đây cũng chính là đối tượng cung cấp ma tuý cho Hương "mẩu".

Vào hồi 20h ngày 30/3, tại chung cư 87 Lĩnh Nam ( nhà của Trương Tuấn Dũng, SN 1976, là bị can đang bị tạm giam trong vụ án đe dọa giết người), Công an Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Như Lý (SN 1992, HKTT tại xã Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An), tên gọi khác: "Mèo" hoặc "Chen".

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Như Lý tại phòng 2102 Tòa FLC (quận Cầu Giấy), cơ quan công an thu giữ 26,8kg Methamphetamine, 8 điện thoại di động.

Quá trình điều tra xác minh đối tượng Nguyễn Như Lý là đối tượng truy nã của Công an tỉnh Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy ngày 30/5/2016.

