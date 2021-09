Ba người thoát chết khi nhà bị phóng hỏa

Ngày 6/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an TP Châu Đốc truy tìm nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa ở phường Châu Phú B.

Theo cảnh sát, 4h sáng ngày 5/9, bà Võ Thị Nga (49 tuổi) cùng con gái và cháu ngoại đang ngủ thì nhà bốc cháy. Cửa bị khóa bên ngoài nên không ai có thể thoát ra.



Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm.

Bà Nga sau đó nhảy từ tầng 2 xuống đất, dẫn đến bị thương. Người dân địa phương liền phá cửa, dùng thang cứu 2 người mắc kẹt còn lại.



Qua khám nghiệm, cảnh sát thu giữ nhiều chai nhựa bị cháy có chứa xăng. Cơ quan chức năng nhận định có người phóng hỏa nghi do mâu thuẫn tình ái.

Thủ phạm đã khóa cửa ngoài, sau đó phóng hỏa nhằm giết những người bên trong.



Cảnh sát nhận định vụ việc do mâu thuẫn tình ái. Ảnh: Tiến Tầm.

