Bà cụ 80 tuổi mất 800 triệu đồng sau cú điện thoại lừa đảo

Tối 22/12, đại tá Phan Sáu, Trưởng công an TP Quy Nhơn, cho biết sau khi xác minh, thu thập thông tin ban đầu, cơ quan này đã chuyển giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, truy xét hành tung kẻ mạo danh công an, điện thoại đe dọa và chiếm đoạt 800 triệu đồng của bà H. (80 tuổi, trú ở TP Quy Nhơn).

Theo tường trình của bà H., một người lạ điện thoại đến nhà riêng của bà, xưng danh là cán bộ công an đang tiến hành điều tra đường dây mua bán ma túy và có liên quan đến bà.

Người này đe dọa là tội phạm đã sử dụng CMND của bà H. để vay tiền mua bán ma túy, đồng thời yêu cầu bà phải chuyển hết số tiền vào một tài khoản theo hướng dẫn để cơ quan công an xác minh làm rõ. Khi có căn cứ chứng minh bà không liên quan đường dây ma túy này thì toàn bộ số tiền sẽ được chuyển trả lại.

Kẻ lừa đảo yêu cầu bà H. phải tích cực hợp tác với cơ quan công an, không được tiết lộ thông tin cho người thân biết để tránh ảnh hưởng công tác điều tra vụ án và phòng tránh các nghi phạm mua bán ma túy trả thù.

Lo sợ, bà H. đã rút hết 800 triệu đồng là khoản tiền tiết kiệm nhiều năm có được để chuyển vào tài khoản do kẻ lừa đảo chỉ định. Chờ đợi thời gian không thấy người xưng danh công an hoàn trả lại tiền, bà H. nghi ngờ đã sập bẫy kẻ lừa đảo nên trình báo với cơ quan công an.

Đây không phải là lần đầu mà trước đó trên địa bàn TP Quy Nhơn cũng đã xảy ra một số vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự.

Bộ Thông tin và Truyền thông thường xuyên gửi tin nhắn vào điện thoại di động của khách hàng với nội dung: “Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Nếu có hiện tượng trên, đề nghị trình báo ngay cho cơ quan công an để xử lý hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự 0692348560 của Cục Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn kịp thời”.

