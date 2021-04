Án mạng khiến một thanh niên gục tại chỗ và tử vong ở TP HCM

Ngày 15-4, Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đang điều tra, truy xét vụ án mạng xảy ra trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân).

Trước đó, khuya 14-4, người dân nghe tiếng cãi nhau và sau đó hai nhóm thanh niên đuổi đánh nhau trên đường Trần Đại Nghĩa.

Vụ hỗn chiến khiến hai thanh niên bị thương, trong đó một người bị truy sát gục tại chỗ.

Hai nạn nhân được người dân khẩn trương đưa đến bệnh viện nhưng một người không qua khỏi. Cùng lúc, hai nhóm đánh nhau cũng giải tán và bỏ trốn.

Công an quận Bình Tân sau đó có mặt lấy lời khai những người liên quan, trích xuất dữ liệu camera an ninh để phục vụ công tác điều tra. Đến rạng sáng 15-4, cơ quan công an mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường.

Ngày 15-4, Công an quận Bình Tân cho biết đang lấy lời khai Nguyễn Hữu Phước (SN 1995, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trước đó, tối 13-4, Phước chạy xe trên đường Kinh Dương Vương hướng về bến xe Miền Tây để tìm ai sơ hở ra tay cướp giật.

Trên đường đi, Phước Thấy một cô gái đang chạy SH để điện thoại trong túi quần nên áp sát cướp giật. Nạn nhân phát giác hô hoán, đuổi theo.

Do xe phân khối nhỏ, lái không vững, Phước tông thẳng vô gốc cây bên đường sau một lúc tháo chạy. Phước té lăn ra đường, gãy chân. Người dân ập đến khống chế giao nộp cho công an phường và đưa Phước đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

