6 sai lầm của cha mẹ khi dạy trẻ song ngữ

6. So sánh con với người khác: Mỗi trẻ có khả năng tiếp thu và phát triển khác nhau. Nếu cha mẹ luôn so sánh con với người khác, trẻ sẽ dần mất đi sự tự tin và dần chán ghét ngôn ngữ đang học. Việc sử dụng ngôn ngữ liên quan mật thiết với việc xây dựng sự tự tin của trẻ. Vì thế, cha mẹ cần là chỗ dựa tinh thần, khuyến khích trẻ nói, bày tỏ nhiều hơn. Dù trẻ nói chậm, kỹ năng diễn đạt kém, bạn cũng không nên so sánh, trách mắng con. Ảnh: Quick and Dirty Tips.