4 nhân viên massage bán dâm ở phòng VIP

Ngày 5/12, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa triệt xóa tụ điểm mại dâm núp bóng cơ sở massage có tên Thảo My 2, ở khu phố 1, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom.

Sau gần một tháng theo dõi, Công an huyện Trảng Bom phối hợp Công an thị trấn Trảng Bom ập vào kiểm tra tiệm massage Thảo My 2 vào chiều 28/11.

Cơ sở kinh doanh massage Thảo My. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Cơ sở massage này do bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên (41 tuổi, ngụ Bạc Liêu) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại các phòng VIP 6, 7, 9, 11 của cơ sở.

Cảnh sát cũng mời chủ cơ sở, nhân viên bán vé và các nhân viên nữ, khách mua dâm về cơ quan điều tra làm rõ.

Qua làm việc, các nhân viên nữ khai nhận đã bán dâm cho khách với giá từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý cá nhân liên quan.

Theo Thư Trần

Zing

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật