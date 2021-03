12 giờ truy bắt kẻ sát hại chủ tiệm tạp hóa

Ngày 23/3, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) thông tin về vụ án bà D.T.H. (54 tuổi, chủ tiệm tạp hóa ở phường Tây Thạnh) bị cướp sát hại.

Theo cảnh sát, gia đình bà H. thuê căn nhà trên đường Trường Chinh để bán tạp hóa. Sáng 15/3, ông T. (chồng bà H.) phát hiện vợ tử vong, cơ thể có nhiều vết thương. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, mất một số tài sản.

Bình bị bắt giữ sau 12 giờ gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua khám nghiệm, Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM xác định nạn nhân bị sát hại bằng vật nhọn.



Hàng xóm của bà H. cho biết thời gian gần đây, một người đàn ông tên Bình thường lai vãng đến khu vực này. Bình không có việc làm ổn định nên được một người dân ở gần hiện trường thuê làm phục vụ. Sau khi vụ án mạng xảy ra, người đàn ông này đã đi đâu không rõ.

Lần theo dấu vết, nhà chức trách xác định Bình đang ở huyện Hóc Môn. Tối 15/3, một tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, Công an quận Tân Phú, Công an huyện Hóc Môn ập vào địa điểm trên, khống chế Đinh Thanh Bình.

Các đơn vị phá án được khen thưởng. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại trụ sở công an, Bình thừa nhận đã giết bà H. Nghi phạm khai rạng sáng hôm xảy ra án mạng, anh ta đột nhập vào tiệm tạp hóa của bà H. để trộm tài sản.

Nạn nhân phát hiện và truy hô nên bị Bình bịt miệng, cầm dao đâm gục. Nghi phạm sau đó đã cướp tiền rồi rời khỏi hiện trường.

Công an quận Tân Phú đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền. Với thành tích khám phá nhanh vụ án, lãnh đạo UBND quận Tân Phú đã biểu dương, thưởng nóng cho đơn vị phá án.

Theo Zingnews

