11 người bị truy sát sau tiệc cưới

Sáng 6/12, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết cơ quan này đang tạm giữ một số nghi can để điều tra, làm rõ vụ 9 người chặn đường đập kính ôtô 16 chỗ trên đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới.

Công an TP Long Xuyên (An Giang) đang tạm giữ một số nghi can để làm rõ vụ việc. Ảnh: Nhật Tân.

Theo thông tin ban đầu, trưa 5/12, 11 nam công nhân đi xe 16 chỗ từ Bình Dương đến huyện Thoại Sơn để dự tiệc cưới. Trong đó, có một người quê Thoại Sơn.

Tại tiệc cưới, nhóm công nhân này mâu thuẫn với một nhóm người địa phương rồi xảy ra ẩu đả. Công an xác định có 2 người ở huyện Thoại Sơn bị đánh nhập viện, trong đó một người chấn thương sọ não.

Có 9 người trên xe 16 chỗ bị đâm, chém nhập viện. Ảnh: Nhật Tân.

"Nhóm người trong Thoại Sơn đã điện thoại cầu cứu anh em xã hội ngoài Long Xuyên. Vì vậy, khi xe 16 chỗ trên đường về Bình Dương thì bị 9 người đi trên 5 xe máy chặn đường đập vỡ kính rồi đâm, chém loạn xạ. Có 2 người trên xe 16 chỗ nhờ núp dưới ghế nên không bị thương, 9 người còn lại bị đâm, chém nhập viện", một cán bộ điều tra nói với Zing.



Trong 9 người chặn ôtô để truy sát, cảnh sát xác định có những nghi can là đàn em của người đàn ông 37 tuổi từng hoạt động băng nhóm tại TP Long Xuyên.

Phường Mỹ Thới (khoanh đỏ) ở TP Long Xuyên. Ảnh: Google Maps.

