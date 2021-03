100 công an bắt kẻ cầm đầu phóng hoả đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự

Tối 26/3, Công an TP Cần Thơ đã thông tin về vụ bắt đối tượng Trần Công Xuân (tự Chín Xuân, 52 tuổi, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt), nghi can cầm đầu phóng hoả đốt nhà Thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Cảnh sát hình sự, Công an quận Thốt Nốt.

Theo đó, tối cùng ngày, Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm Xuân.

Cảnh sát cũng khám xét nơi ở của nghi can Xuân và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản".

Cảnh sát đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Tài Nguyên (21, tuổi) và Hồ Thanh Hải (tự Hải Trọc, 33 tuổi), cùng ngụ quận Thốt Nốt.

Hiện, các tình tiết liên quan đến vụ án chưa được công an thông tin.

