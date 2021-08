Để đứa trẻ chào đời thuận lợi, may mắn các gia đình cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Theo quan niệm của người xưa, chọn được ngày sinh con phù hợp sẽ giúp em bé bình an, có cuộc đời may mắn, mang lại hạnh phúc cho gia đình.

Nhưng người xưa có câu: "Trai mùng 1, gái hôm rằm/ Nuôi thì nuôi vậy, vẫn căm trong lòng". Tức là theo dân gian, "Trai mùng 1, gái hôm rằm" khó nuôi, bướng bỉnh.

Theo đó, con gái có thuộc tính thuộc Âm trong việc phân biệt âm dương (do cơ thể mọi thứ đều tròn, nổi và có cơ quan sinh dục âm vào). Do đó, nếu sinh con gái vào ngày rằm là ngày khí âm vượng nhất mà cực âm thì tất biến, âm thái quá làm thiếu dương khí nên sẽ khó nuôi và bướng bỉnh hoặc rất cá tính.

Ảnh minh họa

Còn con trai có thuộc tính ngũ hành thuộc dương (do cơ thể rộng phẳng và có cơ quan sinh dục lồi ra). Sinh con trai vào ngày mùng 1 là đầu tháng dương khí mạnh nhất nên cũng là bị dương thái quá thiếu mềm mỏng nên khó nuôi thường tính cách bướng bỉnh hoặc rất cá tính. Tuy nhiên việc sinh vào ngày rằm hay mùng 1 còn phụ thuộc vào Thiên can địa chi ngày sinh, tháng sinh, giờ sinh rồi năm sinh. Nếu bát tự phối hợp cách cục tốt lại trở thành kỳ cách nên công trạng hiển hách, hoặc có các tính hay tố chất thiên phú đặc biệt lại trở thành điều tốt.

Như vậy bé trai sinh vào mùng 1, bé gái sinh vào ngày rằm là để chỉ trạng thái ngũ hành bị thái quá, quá dương hoặc quá âm. Vào ngày rằm và mùng 1 mặt trăng, mặt trời, trái đất gần như trùng với nhau trên một đường thẳng. Lúc này xảy ra hiện tượng cộng hưởng lực hấp dẫn tác động lên thể trạng sinh học của đứa trẻ. Nên về mặt sinh lý sẽ có thể khó nuôi hoặc nhiều bệnh vặt, tính cách dễ bướng bỉnh.



Cách hóa giải sinh con ngày rằm, mùng một (âm lịch) như sau:



Sinh con vào ngày rằm, mùng một, phần nhiều trẻ thường khó tính, khó nuôi, sức khỏe cũng không ổn định. Cụ thể các vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng khi sinh con vào thời điểm này đó là:

- Trẻ có biểu hiện tăng động, mất tập trung;

- Trẻ dễ ốm đau, bệnh tật, có sức đề kháng yếu;

- Trẻ hay quấy khóc và bị giật mình về đêm;

- Trẻ khóc hoài không nín khi gặp người lạ hay đi chơi xa;

- Trẻ chậm lớn, khó tăng cân...

Tuy nhiên những việc này sẽ hết khi đứa trẻ bước sang tuổi 13. Các gia đình thường dùng hình thức bán khoán lên chùa để giữ bản mệnh. Tuy nhiên các bố mẹ cần quan tâm, yêu thương để ý đến con mình thì cũng không cần quá lo lắng.

Theo quan niệm phong thủy, nếu các bà mẹ đang lo lắng hoặc đứa trẻ có những biểu hiện trên có thể hóa giải bằng giải pháp sử dụng một số vật phẩm phong thủy như:

Vòng dâu tằm san hô đỏ. Ảnh: Tam Nguyên.

Vòng Dâu Tằm san hô đỏ: Để đeo vào cổ tay, cổ chân trẻ em hoặc để dưới gối ngủ. Vòng dâu tằm có công dụng kỵ tà, tăng sức đề kháng, tránh ốm đau bệnh tật, trẻ hay quấy khóc, tránh tà khí xâm nhập, giúp bảo vệ trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Vòng tay Hổ phách. Ảnh: Tam Nguyên

Vòng tay Hổ Phách: Cần phải là 100% Hổ Phách tự nhiên để an toàn cho trẻ khi sử dụng, và mới phát huy được công dụng định tính - khí - thần, kỵ tà - hóa sát, tăng sức đề kháng, giúp trẻ phát triển mạnh khỏe, là biểu tượng của bùa hộ mệnh.

Hồ lô trầm hương. Ảnh: Tam Nguyên.

Hồ lô Trầm hương: Hồ lô được làm từ 100% gỗ trầm tự nhiên có tác dụng kỵ tà bình khí, hóa giải âm khí, điều hóa ngũ hành, đệ nhất kỵ tà sử dụng treo ở góc giường hoặc trên đầu nôi, hoặc đầu giường của bé.

Sử dụng phương pháp đặt tên theo Dụng hỷ thần bát tự cũng là cách cải vận và bổ trợ thân mệnh. Cái tên là món quà đầu đời rất ý nghĩa mà cha mẹ dành tặng cho con cái mình, nó đi theo con suốt cuộc đời nên có cái tên đẹp cũng giúp trẻ tự tin giao tiếp với bạn bè và đồng nghiệp trong tương lai, ngoài ra còn giúp cải mệnh trợ vận cho suốt cuộc đời đứa trẻ. Để có một cái tên đẹp và đúng các bạn có thể nhờ tư vấn của chuyên gia sẽ giúp các bạn tìm kiếm, xác định một cái tên hay, ý nghĩa, mang lại may mắn, thuận lợi cho trẻ sau này.

