Phong thủy không hợp mệnh cần đặt ngay vật này vào đáy hũ gạo phòng bếp

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, phòng bếp là một trong những nơi tối quan trọng trong nhà, vừa là phòng để nấu nướng nuôi dưỡng gia đình, vừa là nơi giữ của cho gia chủ. Do đó, nếu phong thủy căn phòng này không hợp mệnh với gia chủ thì có thể gây ảnh hưởng tới tài lộc, sức khỏe và may mắn của gia đình. Để hóa giải điều này, gia chủ có thể đặt ngay vật này vào hũ gạo - nơi hút tiền theo phong thủy để vận khí và tài lộc gia đình luôn dư dả, dồi dào.

Đặt lì xì đỏ dưới hũ gạo

Thông thường, không mấy gia đình để ý đến hũ gạo trong nhà, tuy nhiên theo phong thủy thì đây chính là "két" tiền tài trong căn hộ. Do đó, nếu gia chủ đặt một bao lì xì đỏ với một ít tiền bên trong vào đáy hũ, đổ đầy gạo lên trên thì tài vận sẽ hanh thông, tiền tài của gia đình được giữ lại. Một số nơi còn quan niệm, ngày đầu năm mới nếu dùng một tấm vải đỏ phủ lên hũ gạo thì gia đình sẽ gặp may mắn, tài lộc trong cả năm đó.

Không ít gia đình vất vả, khó khăn quanh năm nhưng cứ đến ngày đầu năm là lại cố mua thật nhiều gạo để đổ đầy hũ cũng là với mục đích mong muốn một năm mới ấm no, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Gia chủ cũng nên lưu ý điều này, tuyệt đối không được để hũ gạo trống rỗng, khi gạo vơi còn non nửa thì cần đổ đầy hũ để tránh vận xui, giúp tài lộc lúc nào cũng tràn đầy.

Chọn đúng hướng đặt hũ gạo

Theo phong thủy, hũ gạo là đồ vật thuộc hành Thổ, bởi cây lúa cho ra hạt gạo trồng từ đất thay vì hành Mộc như nhiều người lầm tưởng. Do đó, gia chủ lưu ý không đặt hũ gạo ở các hướng Đông và Đông Nam, đây là hai hướng thuộc hành Mộc, không hợp mệnh theo phong thủy. Tốt nhất gia chủ nên xem hướng nào là hướng Tây hoặc Đông Bắc, hai hướng thuộc hành Thổ để đặt hũ gạo vào các nơi này.

Người xưa quan niệm, hũ gạo nên được kê cao và đậy kín, tượng trưng cho sự nghiệp của gia chủ phát triển, thăng tiến, lại vừa giữ cho tiền tài không bị thất thoát. Các chuyên gia phong thủy cũng cho hay, thóc gạo của gia đình tuyệt đối không để nơi quá dễ thấy, người ngoài nhìn được sẽ không hay, thay vào đó nên được để ở chỗ kín đáo.



Chọn chất liệu hũ gạo

Các chuyên gia phong thủy cũng tư vấn, hũ gạo tốt nhất nên làm từ chất liệu sành, sứ thuộc hành Thổ. Như vậy có thể giúp gia chủ thuận đường công danh, sự nghiệp ngày càng thăng tiến, làm ăn phát đạt. Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng hũ gạo làm bằng gỗ cũng có thể mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia đình; đồng thời dùng các hũ gạo sâu hơn là hũ gạo nông để tượng trưng cho sự đủ đầy, vượng lộc.

Một trong những sai lầm phong thủy mà nhiều người hay mắc phải là mua thùng nhựa, hũ nhựa để đựng gạo. Trên thực tế, thùng nhựa hay chứa nhiều chất độc hại dễ ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng, lại có mùi hơi khó chịu, lâu ngày ám vào hạt gạo khi nấu sẽ không còn thơm ngon nữa. Hũ nhựa cũng không phải là vật phong thủy hợp lý, có thể khiến gia chủ gặp phải điều không may, công việc khó khăn, không thuận lợi.

