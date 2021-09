Nhà phố cổ 36m2 lột xác mỹ mãn sau cải tạo: Mặt tiền trắng sáng nổi nhất khu, cầu thang ngoài trời nhìn mà "ồ wow"

House H là một không gian đa năng kết hợp giữa một studio và không gian triển lãm đồ nội thất để bán. Mảnh đất này nằm trong một dãy nhà phố cũ, nằm ở quận Tả Doanh của thành phố Cao Hùng. Ngôi nhà 36 tuổi có bề ngoài cổ điển, ấm áp và lôi cuốn, đồng thời vẫn giữ nguyên sơ đồ sàn lệch tầng phổ biến vào những năm 1960. Những người cư ngụ trước đây đã thêm thắt cho căn nhà dựa vào nhu cầu của họ, bao gồm một lán kim loại và cửa sổ bằng lưới sắt.



Mặt tiền của ngôi nhà

Tầng 1 của ngôi nhà nhà là có diện tích khoảng 36 mét vuông. Vì mặt tiền hẹp nên bên trong không đón được nhiều ánh sáng, đồng thời che khuất vẻ ngoài đẹp đẽ của tòa nhà. Kiến trúc sư đã cho tháo cầu thang bên trong, các cửa sổ bằng sắt đối diện với đường phố và thêm 1 cái lán kim loại (là một nhà bếp) vào phía sau của tầng một. Không gian được mở rộng bằng cách thêm cầu thang bên ngoài và một khoảng sân, để cho ngôi nhà cũ lấy lại phong cách và nét duyên dáng ban đầu.

Không gian này ban đầu được chỉ định là studio và không gian trưng bày đồ nội thất Nhật Bản, nhưng vì sơ đồ mặt bằng, ba phòng của tòa nhà đều được ngăn cách bằng những bức tường kiên cố và cản trở bởi cầu thang. Toàn bộ không gian bị chia cắt và không mạch lạc.

Đồ nội thất chủ yếu được làm bằng gỗ

Đầu tiên, kiến trúc sư dỡ bỏ những bức tường kiên cố ngăn cách giữa các tầng so le và di chuyển cầu thang ra ngoài trời để mở rộng không gian bên trong của cấu trúc, cho phép ánh sáng từ sân có thể tràn vào. Sau đó, họ đã mở rộng không gian bằng cách sử dụng kính để ánh sáng xuyên qua một cách tự do, do đó cải thiện khả năng tương tác. Giờ đây, mỗi không gian đều có thể tương tác với nhau. Để làm nổi bật những nét đẹp đặc trưng của nhà phố như phần vát tròn của cửa sổ, kiến trúc sư sử dụng gam màu trắng làm nền để tạo ra một không gian trưng bày đồ đạc sạch sẽ, gọn gàng.

Không gian mới giúp các thành viên dễ dàng tương tác với nhau

Đối với cầu thang, bây giờ chúng là thứ duy nhất kết nối các tầng riêng lẻ với nhau. Để thêm sự mới mẻ cho việc leo lên và xuống cầu thang, họ thêm một góc nghiêng cho các cửa sổ phong cách Pháp trên tầng hai để mọi người bước lên một bệ hình tam giác khi di chuyển ra ngoài qua cầu thang bên ngoài. Điều này cũng tạo ra một mặt tiền sinh động hơn. Con đường xuyên qua ngôi nhà được nối với nhau bằng cầu thang bên ngoài để người dân và du khách ra vào dễ dàng, tận hưởng sự thú vị khi khám phá tất cả các không gian khác nhau.

Cầu thang được thiết kế khoa học và hợp lý

Nguồn: Arch Daily

Theo Trí thức trẻ