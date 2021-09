"Quê hương là chùm khế ngọt", quê hương như cội rễ, con người như lá cành. Người càng đi xa quê thì như lá xa cội, làm sao để giữ được huyết mạch của nhựa sống từ lá tới cành, từ cành tới thân, từ thân đến cội và ngược lại? Ai sinh ra cũng có nguồn cội, sự hưng vong của cá nhân gắn liền với phúc ấm tại quê nhà.

Quê hương là chùm khế ngọt. Ảnh minh họa.

Sau đây là tóm lược một số cách kiến tạo phong thủy cho người xa quê:



1. Chăm lo hương hỏa

Mồ mả tổ tiên, nhà thờ dòng tộc là cội, là gốc của phong thủy gia đình. Nếu mộ phần, nhà thờ được tụ khí, con cháu sẽ làm ăn thuận lợi. Ngược lại, tán khí thì cơ nhỡ lầm than, tha phương cầu thực.

Cho nên dù có đi đâu, làm gì, ở đâu... nếu quê hương gần thì xuân thu nhị kỳ nhớ về thắp hương tảo mộ, nếu xa quá thì dăm bảy năm cũng phải cố gắng trở về thăm lại cố hương. Gia đình nào mồ mả xuống cấp, hoặc là rời rạc phân tán hoặc là cái mất cái còn thì nên suy nghĩ nghiêm túc về việc này, tìm hiểu xem có nên di dời, cải táng, sửa chữa hay giữ nguyên hiện trạng.

Bình an vốn là gốc của phúc, phong thủy cho người xa quê phải lấy bình an làm tựa. Ảnh minh họa.

2. Xây đền trong tim



Mỗi con người là một tiểu vũ trụ, mỗi người hay xây một ngôi đền trong tim - đó là nơi thiêng liêng nhất, sâu thẳm nhất, trung thực nhất với chính mình. Chỉ cần ngôi đền này được chính ta ngày đêm chăm sóc, nó sẽ là điểm đến cho mọi hành vi.

Nhiều người mải mê lễ lạt những nơi thờ tự lộng lẫy do người khác tạo nên, nhưng nếu quay vào bên trong, vào tận đáy lòng mình sẽ có một ngôi đền kỳ vĩ nhất. Ở đó, bạn muốn gì cũng được, tự thương lấy mình, tự thấu hiểu mình phải là việc cần làm trước hết ở nơi đất khách quê người.

Có câu: "Một lời nói thiện ấm ba mùa đông, một lời nói hung lạnh sáu mùa hạ", và khẩu nghiệp là có thật. Nếu bạn thường nói những lời bi quan, độc địa, dù vô tình hay cố ý cũng chiêu khởi những nhân duyên xấu, cuộc đời sẽ ngày càng tệ hơn. Nếu bạn dừng lại điều đó và bắt đầu thay đổi thói quen bằng cách chỉ nói những lời vui vẻ, lạc quan, mang tính xây dựng, thì sẽ chiêu khởi được những nhân duyên tốt đẹp.



Chỉ cần thực hành liên tục trong 3 tháng, bạn sẽ thấy những sự biến đổi kỳ diệu (như nhiều bạn bè hơn, nhiều sự giúp đỡ hơn, nhiều cơ hội hợp tác làm ăn hơn…) và cuộc đời bạn sẽ bắt đầu chuyển động theo chiều hướng tốt hơn.



3. Ghi nhớ báo ân



Trong đời chúng ta nhận được rất nhiều sự tương trợ về tiền bạc, vật chất, đồ ăn, thức uống, mối quan hệ hay kiến thức... nhưng từ đó tới giờ chúng ta vẫn không nhận ra giá trị đặc biệt của sự tương trợ.

Chúng ta cần biết ơn, hàm ơn những người đã giúp đỡ mình. Ảnh minh họa.

Việc của chúng ta cần làm là biết ơn, hàm ơn, "vì cây dây leo", "uống nước nhớ nguồn" như lời dạy của người xưa. Để lập kế hoạch báo ơn, bạn hãy lấy một tờ giấy và cây bút, hồi tưởng lại quãng đời đã qua, liệt kê tất cả những người đã từng giúp mình, rồi hãy tưởng tượng nếu không có họ vào thời điểm đó thì cuộc đời ta sẽ như thế nào? Làm lại điều đó thêm hai lần nữa, bạn sẽ thấy bạn hàm ơn họ.

Tiếp theo, hãy lập kế hoạch báo ân. Tùy theo điều kiện mà chọn thời gian, hình thức báo ân cho phù hợp. Bây giờ giờ chưa trả được ơn, 10 năm nữa trả cũng không sao, nhưng nhất định bạn phải ghi nhớ. Chí ít ngay lúc này, bạn hãy gọi điện hoặc nhắn tin để thăm hỏi họ. Nếu làm được như thế, không đầy 4 tuần, thành ý của bạn sẽ chiêu khởi được những thiện mầm nẩy lộc, vài cơ hội mới sẽ mở ra để bạn cải thiện tương lai.



Bên cạnh hương hỏa gia tiên cần quan tâm phong thủy gia trạch nơi mình sinh sống. Ảnh minh họa.

4. Quan tâm gia trạch



Người xa quê hương bên cạnh sự quan tâm về hương hỏa ông bà thì cũng phải ý đến phong thủy gia trạch nơi mình sinh sống. Nếu mồ mả là gốc, thì nhà ở như thân cây, còn cửa hàng/phòng làm việc như cành nhánh. Nhà ở là bảo vệ, nuôi dưỡng, tái tạo sức lao động, tinh thần, ý chí, phúc khí của mỗi người.

Nếu để ý, mỗi ngày chúng ta có 8 tiếng để ngủ, 4 tiếng sinh hoạt, nghĩa là 1/2 đời người sống trong căn nhà của mình. Bởi thế, nó ảnh hưởng rất lớn đến số phận. Nếu nhà tốt thì vượng khí đi lên, nếu có những dấu hiệu bất ổn thì cần phải kích hoạt phong thủy để cải thiện. Đồng thời nếu có điều kiện mua hoặc xây nhà mới thì phong thủy gia trạch cần phải hết sức lưu tâm, nó có thể quyết định việc bạn có thể trụ lại và thành công nơi xứ người hay không.

Chuyên gia lưu ý với những người xa quê hương về hướng bếp. Bếp liên quan đến sự đoàn tụ của gia đình. Nếu bếp chưa đúng chỗ, chưa đúng hướng thì tùy theo giai đoạn vận hành của thời vận mà có ảnh hưởng tốt xấu đến gia chủ - nhất là năm xung, tháng hạn... chỉ cần chỉnh lại bếp nấu sao cho đúng cung, đúng hướng thì có thể chuyển họa thành phúc.

Người xa quê hương cần thiết phải biết và hiểu được vận mệnh để tìm cát, tránh hung. Ảnh minh họa.

5. Nắm chắc vận mệnh



Người xa quê hương cần phải nắm rõ vận mệnh của mình. Biết và hiểu được vận mệnh để mà tìm cát, tránh hung mới thật là cần thiết. Cho nên, người tha hương cần có "một cuốn cẩm nang" viết rõ về đời mình, để vin vào đó mà thay đổi hành vi, định hướng, chiến lược, chiến thuật cho phù hợp, mang lại bình an, thịnh vượng cho bản thân và gia đình.

Bình an vốn là gốc của phúc, vì chẳng ai có thể hưởng phúc nếu tâm mình không được bình an. Chính vì thế, phong thủy cho người xa quê phải lấy bình an làm tựa, từ đó mới có thể rộng bước đường mây. Trên hành trang cuộc đời, bạn cần có cả quê hương – tổ tiên, trí tuệ – nhân cách, phong thủy – vận mệnh để vạch đường chỉ lối, nhẹ bước rồng mây, đặng một ngày không xa sẽ vinh quy bái tổ.

Phong thủy suy cho cùng đúng là đạo hiếu sinh. Trời sinh đất - đất sinh người - người sinh mộ - mộ sinh người - người sinh nhà - nhà sinh khẩu - khẩu sinh nhân - nhân sinh tài - tài sinh danh - danh sinh vọng… làm sao có thể tách rời! Đạo hiếu sinh chính là duy trì liên lạc của các đầu mối tương sinh đó, đồng thời tuân thủ đúng quy luật của tạo hóa thì sẽ được bình an.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng