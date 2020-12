Ngôi trường mà con trai Lệ Quyên theo học có mức phí khiến người thường toát mồ hôi

Nhiều năm trong làng giải trí nên Lệ Quyên đã xây dựng cho mình tiếng tăm nhất định. Cũng vì vậy mà cô có được mức thu nhập khủng và không ngại đầu tư cho con những điều kiện vật chất, điều kiện giáo dục tốt nhất.

Được biết con trai Lệ Quyên hiện đang theo học tại trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (ISSP). Mức học phí của trường này khá đắt đỏ. Theo bảng thông báo trên trang web chính thức của trường thì mức học phí dao động từ 210 triệu đồng - 484 triệu đồng/năm tùy theo từng cấp học và hình thức thanh toán 1 lần, 2 lần hoặc 4 lần.

Bảng học phí năm học 2020-2021 của trường từ cấp mẫu giáo đến lớp 5 theo hình thức thanh toán 4 kỳ.

Được biết phụ huynh còn phải đóng khoản phí ghi danh cho học sinh mới nhập học là 25 triệu đồng. Với những phụ huynh có gia cảnh bình thường, mức học phí ở ISSP quả thật quá đắt đỏ và khiến họ toát mồ hôi hột. Tuy nhiên nhìn vào cơ sở vật chất, chương trình dạy học của trường này mới thấy thế nào là "đắt xắt ra miếng", "tiền nào của nấy"!

Khuôn viên trường rộng rãi, học sinh được dạy bằng công nghệ

Tọa lạc tại 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, trường ISSP hiện đang giảng dạy các cấp từ mẫu giáo đến tiểu học. Cụ thể là các em trong độ tuổi 18 tháng - 11 tuổi. Được biết ISSP trực thuộc hệ thống trường quốc tế của tập đoàn Cognita (Anh quốc) với học sinh đến từ 26 quốc gia.

Trường ISSP nhìn từ bên ngoài.

Trường ISSP nhìn từ trên cao.

Từ nhiều năm nay, ISSP luôn được các bậc phụ huynh đánh giá cao. Mỗi phòng học đều được trang bị đầy đủ iPad, bảng tương tác. Ngoài ra còn có các chuyên gia công nghệ thông tin, phòng ICT lab để cung cấp và hỗ trợ học chương trình công nghệ tích hợp 360 độ, giúp nâng cao và cá nhân hóa tất cả học sinh.

Thư viện với nhiều đầu sách của ISSP.

Khu vui chơi đẹp như mơ.

Trường có cơ sở vật chất hiện đại, thích hợp cho học sinh mẫu giáo và tiểu học.

Thư viện của ISSP hiện có tới 15.000 đầu sách tiếng Anh cùng các tài liệu kỹ thuật số. Bên cạnh đó trường còn có các căn phòng dành cho bộ môn nghệ thuật như: Âm nhạc, khiêu vũ,... Các căn phòng thể thao bao gồm: Khu vui chơi phù hợp lứa tuổi, phòng tập thể dục, sân thể thao, hồ bơi, phòng đa chức năng...

Chương trình giảng dạy chuẩn quốc tế, hoàn toàn bằng tiếng Anh

Trường ISSP giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh theo chương trình giáo dục bậc Mầm non và Tiểu học của Mỹ (American Common Core). Trên 85% bé học tại ISSP đạt điểm phát triển ngôn ngữ và toán học cao hơn so với mức trung bình trên thế giới (theo kết quả từ hệ thống đánh giá MAP - Measure of Academic Progress).

ISSP là một trong những quốc tế tại Việt Nam được chứng nhận đồng thời bởi hai tổ chức kiểm tra chất lượng giáo dục uy tín là CIS (Council of International School) và NEASC (New England Association of Schools and Colleges, Mỹ).

Với cấp mầm non, chương trình giáo dục của ISSP được lấy cảm hứng từ các nguyên tắc của triết lý Reggio Emilia. Trẻ em được phát triển các kỹ năng vận động, trải nghiệm sáng tạo và tận hưởng trong các lớp âm nhạc, nghệ thuật thị giác chuyên biệt. Chương trình Giáo dục thể chất của trường sẽ giúp củng cố sự phát triển các kỹ năng vận động thô của học sinh.

Ngoài ra các em còn có hơn 15 hoạt động mở rộng sau giờ học để khám phá tài năng, nâng cao năng lực văn hóa, sáng tạo và thể thao của bản thân. Thông qua các hoạt động như bơi lội, nấu ăn, karate, dàn hợp xướng,... các em dễ dàng tìm được những người bạn chung sở thích.

Học sinh của ISSP có nhiều hoạt động thể thao thú vi.

Với học sinh tiểu học, chương trình giảng dạy được thiết kế để học sinh có sự chuyển tiếp liên mạch vào các cấp trung học tại các trường ISHCMC (Trường Quốc tế TP.HCM, 1 trường cùng thuộc hệ thống trường quốc tế của tập đoàn Cognita) hoặc ISHCMC - American Academy. Đây đều là những ngôi trường có tỷ lệ chấp nhận 100% cho học sinh đăng ký vào các trường đại học ở nước ngoài.

Chương trình tiểu học tại ISSP dựa trên tiêu chuẩn chung của Mỹ, đảm bảo chất lượng học tập của học sinh về các môn Toán, Khoa học, Âm nhạc, Nghệ thuật Ngôn ngữ và Nghiên cứu xã hội. Mục tiêu của ISSP là giúp học sinh thông thạo tiếng Anh. Năm 2018, 80% học sinh của ISSP đã đạt tiêu chuẩn các bài kiểm tra MAP (Đo lường tiến bộ học tập).

Một giờ học âm nhạc của học sinh ISSP.

Chương trình tiểu học tại ISSP dựa trên tiêu chuẩn chung của Mỹ.

Hiện tại học sinh tiểu học của ISSP được học tiếng Anh thông qua chương trình ngôn ngữ bổ sung mở rộng. Chương trình này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh ở các cấp độ khác nhau. Sau một thời gian, chương trình sẽ giúp học sinh cải thiện 4 kỹ năng quan trọng là nghe - nói - đọc - viết. Ngoài tiếng Anh, học sinh còn học cả tiếng Quan thoại và tiếng Việt.

Sau những giờ học, các em sẽ được tham gia hoạt động thể thao, thể chất thường xuyên. Học sinh tiểu học tại ISSP sẽ tham gia vào chương trình bơi lội mở rộng và được học các kỹ năng cần thiết. Từ Lớp 3, những học sinh đam mê thể thao có thể thi đấu trong các đội bơi lội, bóng đá và bóng rổ. Các em cũng được thi đấu với những đội đến từ các trường quốc tế khác trên toàn thành phố. Ngoài ra trường ISSP cũng còn nhiều hoạt động thể thao, hoạt động clb thú vị khác như dàn hợp xướng, khiêu vụ, kỹ năng lãnh đạo,...

Thanh Hương