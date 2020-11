Gói gọn trong chi phí 50 triệu đồng, căn hộ 82m² của chàng trai Hà Nội độc thân vẫn cuốn hút người nhìn

Với diện tích tổng 82m², căn hộ bao gồm hai phòng ngủ đã được chàng trai Đức An tính toán hợp lý sao cho tiết kiệm chi phí và tối ưu diện tích để nhà luôn tối giản, sạch sẽ.

Chủ nhân của căn hộ là một chàng trai trẻ sinh năm 1997. Đức Anh tốt nghiệp Đại học RMIT Hà Nội, từng học kiểm toán nhưng chàng trai quyết định bỏ giữa chừng để chuyển hướng sang Marketing.

Hiện Đức An vẫn độc thân, là người khá bận rộn nhưng tự lập. Chàng trai trẻ vừa làm Account Executive cho một công ty lớn, vừa kinh doanh thời trang.

Đức An yêu thích cuộc sống tự lập nên đã tách ra ở riêng tại căn hộ này. Chàng trai quyết định "thử sức" với chính bản thân bằng việc tự set up toàn bộ căn hộ theo thẩm mỹ cũng như thói quen sinh hoạt, chi phí tài chính hiện có.

Căn hộ có diện tích 82m2 với 2 phòng ngủ.

Chàng trai độc thân Đức An lên kế hoạch chi tiết cho việc cải tạo căn hộ để có thể sống những ngày tháng vui vẻ tại đây.

Đức An cho biết: "Căn hộ này được mua lại từ chủ cũ, nhà chỉ có tủ bếp, đồ bếp, tủ quần áo, toilet có sẵn từ chủ đầu tư. Vì thế, khi về ở, mình quyết định sơn lại toàn bộ căn hộ để tạo cảm giác mới mẻ. Đồng thời, mình cũng rất hào hứng với việc tự thiết kế, trang trí nhà, thậm chí tranh ảnh cũng do mình tự làm file thiết kế rồi mang đi in".

Khi bắt tay vào cải tạo, Đức An mong muốn sẽ tạo nên không gian gọn gàng, tối giản. Công việc hàng ngày của chàng trai trẻ khá bận rộn nên khi trở về nhà, tổ ấm sẽ không cần nhiều đến việc dọn dẹp nhưng vẫn đảm bảo cảm giác sạch sẽ, không khí trong lành, tươi mới. Để tránh tạo sự nhàm chán, Đức An pha phối những màu trung tính với nhau ở mỗi không gian để mang đến cảm giác ấm cúng, sang trọng.

Không gian chính được bố trí hợp lý với phòng khách sát ban công, khu vực ăn uống được tiếp nối gần sofa. Góc nấu nướng tận dụng khoảng tường nhỏ.

Lối vào nhà với tủ đựng giày, ghế ngồi tiện dụng.

Khu vực phòng khách với những gam màu trung tính sang trọng.

Từ sofa có thể ngắm khoảng xanh ở ban công.

Không gian ấn tượng với cách chọn lựa màu sắc, chất liệu phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Góc kệ tivi được bố trí cạnh bàn làm việc.

Một trong những lưu ý mà Đức An lựa chọn cho căn hộ của mình chính là toàn bộ các hệ tủ đều sử dụng âm tường để tạo độ rộng thoáng và ngăn nắp cho không gian chung. Bên cạnh đó không thể thiếu robot hút bụi để sàn nhà luôn sạch sẽ.

Căn hộ với từng góc chức năng đều có sự hiện diện của những chậu cây xanh. Không gian trên cao của chàng trai độc thân cũng vì thế trở nên vui mắt và thêm sức sống. Ngoài ra, Đức An chọn những vật liệu cơ bản như gỗ, đá, da để tạo cảm giác hiện đại, thoáng sáng cho không gian.

Khu vực nấu nướng tiện dụng với đủ đồ gia dụng được Đức An mang từ nhà cũ.

Tranh treo tường được tự thiết kế và mang đi in với chi phí hợp lý.

Góc bếp xinh xắn.

Toàn bộ hệ tủ đều thiết kế dạng âm tường.

Bàn làm việc nhỏ gọn, tiện dụng.

Góc ban công xanh tươi cây cối.

Theo kinh nghiệm của Đức An, với những cách lựa chọn chất liệu, màu sắc như vậy, chi phí được cân nhắc hợp lý giúp cho toàn bộ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ) tự đi các xưởng đặt đóng theo sở thích cá nhân và hiệu năng sử dụng. Vì thế, tổng chi phí chỉ khoảng 50 triệu đồng.

Với đồ decor, Đức An chủ yếu mua online sau khi so sánh giá cả nên cũng rất tiết kiệm. Chi phí tổng cộng hết khoảng 2 triệu đồng.

Các chậu cây trồng trong nhà được chàng trai trẻ tự đi mua ngẫu hứng trên đường hay các cửa hàng bán cây trên phố. Tổng chi phí mua cây khoảng 2,5 triệu đồng.

Tranh ảnh trong phòng được Đức An tự làm file thiết kế cho nét rồi mang đi in, chỉ mất khoảng 100 nghìn đồng/ tấm.

Ngoài ra, đồ điện và gia dụng được Đức An mang từ nhà cũ sang.

Phòng ngủ trên tầng cao đón nắng buổi sáng ngập tràn.

Giường tự đóng theo nhu cầu cá nhân nên khá vừa vặn và hợp lý khi đặt trong phòng ngủ.

Căn hộ trên cao với diện tích rộng rãi đủ để chàng trai có thể bày biện, trang trí theo cách của mình. Với Đức An, được sống trong căn nhà thiết kế, lựa chọn đồ phù hợp với nhu cầu sử dụng sẽ mang đến cảm hứng sáng tạo cho công việc cũng như vô vàn niềm vui cho cuộc sống hàng ngày.

M.H

Nguồn ảnh: NVCC