Dùng chảo chống dính nấu xong nhất định không làm điều này vì rất độc

Một trong những sai lầm nhiều bà nội trợ mắc phải khi dùng chảo chống dính là rửa ngay sau khi chiên rán. Tuy nhiên, việc làm này sẽ khiến nó bị sốc nhiệt dẫn đến cong vênh chảo, nếu tình trạng kéo dài liên tục sẽ giảm tuổi thọ chảo.

Ảnh minh họa

Do đáy chảo chống dính thường gồm nhiều lớp, việc đổ nước lạnh vào lòng chảo dễ khiến các phân tử ở đáy chảo co giãn không đều - lớp chống dính tiếp xúc với nhiệt độ lạnh co lại, trong khi các lớp kim loại bên trên vẫn đang ở nhiệt độ nóng, phân tử đang giãn ra.

Chính sự co giãn không đều này khiến lớp chống dính dễ bị bong tróc, biến dạng, từ đó phân phối nhiệt không đồng đều, nấu ăn sẽ không ngon và có thể gây độc hại. Vì thế, hãy chờ xoong chảo nguội rồi mới rửa.

Điều cần tránh khi dùng chảo chống dính

Ảnh minh họa

Không dùng chảo sai mục đích

Chảo chống dính có phủ lớp chống dính nhưng khi dùng cho kho, nướng đồ ăn thì lớp chống dính nhanh chóng bị bong ra do nhiệt độ cao. Thói quen mỗi khi chiên xào đều nêm nếm mắm muối luôn để làm chủ hương vị món ăn khiến bề mặt chảo bị rỗ, chảo dễ hỏng.

Không cọ bằng miếng kim loại

Sử dụng miếng chà nồi bằng kim loại sẽ khiến chảo bị bong lớp chống dính khiến mỗi lần nấu nướng thức ăn dính vào chảo. Ngay sau khi chiên xào xong bạn đổ luôn nước lạnh vào chảo cũng là nguyên nhân làm hư chảo chống dính.

Không đun nóng khi chưa cho thực phẩm

Thói quen đợi chảo nóng mới đổ dầu và đồ ăn vào chảo hoặc nấu nướng ở nhiệt độ quá cao trong thời gian liên tục mỗi khi chiên rán đều khiến chảo chống dính nhanh hỏng.

Không dùng chảo quá cũ

Chảo chống dính dù đắt tiền thì cũng có tuổi thọ khoảng 3-4 năm. Nếu chảo đã quá cũ, lớp chống dính bị trầy xước nhiều khiến việc nấu nướng khó khăn hơn.

M.H (th)