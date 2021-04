Chồng mệnh Kim, vợ đừng bỏ qua những món đồ phong thủy này giúp “anh xã” làm ăn thuận lợi

Những người thuộc mệnh kim cần phải kể đến như tuổi Ất Mùi 1955, Giáp Ngọ 1954, Nhâm Dần 1962, Quý Mão 1963, Canh Tuất 1970, Tân Hợi 1971, Giáp Tý 1984, Ất Sửu 1985, Nhâm Thân 1992, Quý Dậu 1993.

Những chị em lấy chồng tuổi này cần chú ý đến màu sắc tương hợp với người mệnh kim là vàng, nâu đất sẽ giúp gia tăng năng lượng, kích thích sự phát triển mạnh mẽ của bản mệnh. Từ đó tạo nên sự thành công về tiền tài và danh vọng.

Bên cạnh đó, người mệnh Kim sử dụng màu của bản mệnh như trắng, xám, ghi cũng góp phần bổ sung năng lượng cho chính mình, tạo năng lượng thu hút nhiều tài vận, cát khí. Đồng thời mang lại nhiều vận may và cơ hội thành công trong con đường sự nghiệp. Có thể dựa vào các yếu tố này để bố trí phong thủy bàn làm việc cho người mệnh kim được khoa học, hài hòa nhất.

Các vật phẩm phong thủy mà người mệnh kim nên đặt trên bàn làm việc

Linh vật

Linh vật được xem là món đồ vật rất thiêng liêng mà bất kỳ mệnh nào cũng cần tìm hiểu và lựa chọn phù hợp để đạt được những thành công, may mắn nhất định, đồng thời xua đuổi tà khí, những điều không tốt lành, giúp cho gia chủ luôn khỏe mạnh.

Người thuộc mệnh Kim thuộc về mùa thu và sức mạnh, do đó họ rất quyết đoán, sắc sảo như dao kiếm. Linh vật phù hợp cho người mệnh kim đó là tỳ hưu và thiềm thừ. Đây là những linh vật phong thủy thu hút được rất nhiều tài lộc cho người sử dụng. Ngoài ra người mệnh Kim làm sao để có nhiều tài lộc cũng đơn giản nếu lựa chọn thêm linh vật long quy.

Linh vật Tỳ Hưu - linh vật phong thủy cầu tài lộc, bình an và mang lại nhiều may mắn cùng dáng vẻ oai phong tượng trưng cho sức mạnh to lớn của nó. Tỳ Hưu đặt trong nhà mang lại nhiều vận may, thu hút tiền tài và bảo vệ tài sản cho gia chủ. Tỳ hưu có giá từ 700.000 đồng đến vài triệu đồng, tùy kích thước.

Thiềm Thừ một trong những vật phẩm phong thủy cho người mệnh Kim được yêu thích bậc nhất. Vốn xuất thân từ loài Cóc sống gần gũi với con người. Nhưng Thiềm Thừ đã được các vị tiên ông ban phép để độ chúng sinh. Đặt tượng Thiềm Thừ trong nhà mang lại cho gia chủ nhiều tài vận, phát đạt, làm ăn mua bán thuận buồm xuôi gió. Thiềm Thừ có giá từ 500.000 đến 5 triệu, tùy kích thước.

Quả cầu phong thủy

Quả cầu phong thủy là một vật phẩm phong thủy mệnh Kim mang nguồn năng lượng lớn, dồi dào. Đặt quả cầu phong thủy trong nhà giúp chiêu tài hóa sát, mang lại nhiều may mắn cũng như tiền tài và sức khỏe cho gia chủ. Đối với những người làm công việc kinh doanh buôn bán sẽ giúp họ thu hút nhiều tài lộc, mang lại vượng khí cho gia chủ. Quả cầu phong thủy thường có giá từ 500.000 đến 3 triệu đồng, tùy kích thước. Một số quả cầu phong thủy hợp với người mệnh Kim:

Quả cầu mắt mèo nâu vàng: năng lượng quả cầu phong thủy đá mắt mèo nâu vàng rất là mạnh mẽ. Quả cầu phong thủy mắt mèo nâu vàng đem lại sự tự tin, may mắn, trí thông minh sáng xuất trong công việc, giúp mối quan hệ với khách hợp tác được thuận lợi.

Quả cầu đá thạch anh trắng: đá thạch anh trắng là biểu tượng cho sức mạnh, tình yêu cao thượng, vẻ đẹp trong trắng, tinh khôi. Người mệnh kim khi sử dụng đá thạch anh trắng sẽ kích thích các chức năng hoạt động của bộ não, giúp tập trung cao độ giải quyết mọi khó khăn trong công việc một cách nhanh gọn.

Quả cầu thạch anh vàng: Quả cầu này mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho người sở hữu. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đem lại nhiều thuận lợi trong công việc kinh doanh, sự nghiệp.

Cây cảnh

Những đồ vật dùng để trang trí trong văn phòng và đặt trên bàn làm việc của người mệnh Kim nên được làm từ chất liệu gốm sứ và đá, hay các đồ kim khí.

Ngoài ra, nếu muốn trang trí thêm chậu cây cảnh trên bàn làm việc, thì những người mệnh Kim nên ưu tiên sử dụng những loại cây như là: hoa ngọc lan, cửu lý hương, hàm tiếu, kim bách hợp, mễ lan, kim tiền và kim ngân nhằm tăng thêm vượng khí cho chủ nhân.

Cây kim tiền có giá khá rẻ chỉ từ 100.000 đến 300.000 đồng cho các kích thước để bàn.

Cây kim ngân có giá từ 50.000 đến 200.000 đồng cho các kích thước phù hợp để bàn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Theo Nhịp Sống Việt