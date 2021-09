Chị em đừng vứt bỏ 6 loại rác này mà hãy dùng để bón cây, đảm bảo cây vừa mập mạp vừa lớn nhanh

1. Thuốc hết hạn (vitamin C, vitamin B12)

Vitamin C: Chị em có thể dùng loại vitamin C hết hạn để bón cho hoa bằng cách nghiền chúng thành bột, khuấy đều với nước rồi đổ lên rễ cây. Dung dịch này sẽ giúp rễ cây ăn sâu vào đất, hấp thu dinh dưỡng từ đất hiệu quả hơn, nhờ đó hoa sẽ nở lâu và nhiều hơn. Bên cạnh đó, dung dịch hòa từ vitamin C còn có thể ngăn ngừa sâu bệnh, tránh vàng lá.

Vitamin B12: Tương tự vitamin C, chị em có thể bón vitamin B12 cho hoa bằng cách nghiền chúng thành bột rồi pha với nước. Dung dịch này vừa giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây, vừa giúp điều trị tình trạng rễ cây bị thối, cải thiện khả năng miễn dịch, giải độc cho cây. Đồng thời, vitamin B12 có thể thúc đẩy rễ cây phát triển, giúp cây lớn nhanh và mạnh mẽ hơn.

2. Vỏ trứng

Trong vỏ trứng chứa tới 95% khoáng chất, trong đó có cacbonat canxi, photpho, sắt, magie… tất cả đều là những chất rất tốt và cần thiết cho sự phát triển của cây. Chị em có thể dùng vỏ tươi hoặc vỏ đã nấu chín đều được.

Để sử dụng, chị em chỉ cần đập vụn hoặc xay nhỏ vỏ trứng thành bột, sau đó trộn chúng với đất trong chậu (hoặc đem vỏ trứng ủ với phân rồi sử dụng).

3. Bã trà

Bã trà là nguồn phân bón rất tốt cho cây vì trong trà có chứa nitro. Chúng có thể cung cấp thêm nguồn dinh dưỡng cho cây, ngăn ngừa các loại sâu bệnh. Chị em nên để bã trà ráo nước rồi mới đem bón cho cây, tránh đổ trực tiếp bã trà còn nóng lên cây vì dễ làm cây bị tổn thương.

Đặc biệt, bã trà rất hợp để làm phân bón cho hoa hồng, giúp hoa nở nhanh và đẹp hơn. Ngoài bã trà tươi, các loại trà túi lọc đã qua sử dụng cũng là chất bón cây hiệu quả. Lưu ý nhớ bỏ phần túi lọc ra trước khi dùng.

4. Bã đậu nành và bã dừa

Chị em nào thường tự làm sữa đậu nành, dầu dừa thì đừng bỏ qua hai loại bã cực tốt cho cây này, giúp đất tơi xốp và tăng thành phần hữu cơ cho đất. Hãy trộn bã dừa và bã đậu nành theo tỉ lệ 1:1 vào đất ủ mục, sau 1 tháng ta sẽ có phân hữu cơ để bón cây.

5. Bã cà phê

Tương tự như bã trà, chị em cũng cần chắt bỏ hết nước của bã cà phê trước khi dùng để bón cho cây. Đây là loại phân bón hữu cơ đặc biệt phù hợp với hoa hồng, nha đam, khoai lang, khoai tây - những loại cây chuộng môi trường đất axit. Bãi cà phê có tác dụng bổ sung chất hữu cơ, giúp cải thiện hệ thống giữ nước và thoát nước cho cây trồng.

6. Vỏ chuối

Chị em biết không, trong vỏ chuối rất giàu kali - một trong những khoáng chất giúp tăng cường miễn dịch, thúc đẩy sự sống cho cây, giúp cây lớn nhanh và cứng cáp. Ngoài ra, vỏ chuối còn chứa canxi, photpho, đây đều là những chất cần thiết và giúp ích cho sự phát triển của cây trồng.

Bạn có thể bón cây bằng 4 cách: Rải trực tiếp vỏ chuối quanh gốc cây, cắt nhỏ vỏ chuối rồi trộn với đất trồng cây, ngâm vỏ chuối trong nước từ 1-2 ngày rồi dùng nước này để tưới cây, phơi hoặc sấy khô vỏ chuối rồi rải quanh gốc cây.

Theo Nhịp Sống Việt