Căn nhà gói những bình yên đẹp như bài thơ với ánh nắng ngập tràn quanh năm của mẹ Việt ở Mỹ

Nhiều người khi ngắm nhìn căn nhà của chị Linh Dao Smooke đều phải thốt lên rằng, đó chính là ngôi nhà mà họ mơ ước. Không gian sống của gia đình chị giống như tranh vẽ, như một bài thơ tình lãng mạn. Tất cả từng chi tiết đều nhẹ nhàng với vẻ bình yên, thảnh thơi đến lạ.

Chị Linh Dao Smooke hiện đang sống và làm việc ở Colorado, Hoa Kỳ. Chị hiện đang là giám đốc quản lý của một công ty công nghệ tại Mỹ cùng với chồng là CEO. Vợ chồng chị có một cô con gái 4 tuổi xinh xắn, dễ thương.

Từ lúc mang thai em bé, chị đã chuyển về sống ở khu trượt tuyết của Colorado, nơi có thiên nhiên tuyệt đẹp và những con người hiếu khách, thân thiện. Bang Colorado được mệnh danh là "Sunshine State" vì có tới 300 ngày trong năm chan hòa ánh nắng. Đây cũng là nơi mọi người có sức khỏe tuyệt vời nhất nước Mỹ. Các cụ già 70 – 80 tuổi vẫn tập thể dục, chạy bộ và trượt tuyết mỗi ngày. Đó chính là lý do vợ chồng chị Linh Dao Smooke quyết định sống ở nơi được gọi là "thiên đường" của người nghỉ hưu này. Đây cũng là nơi ông bà nội có thể thường xuyên qua lại gắn bó.

Căn nhà đơn giản nhưng ấm cúng, hạnh phúc của mẹ Việt ở Mỹ.

Không gian phía sân sau nổi bật với sơn màu cam.

Bãi cỏ phía trước nhà.

Nơi con gái yêu thích tắm nắng mỗi ngày.

Chị Linh Dao Smooke cho biết: "Đây là ngôi nhà đầu tiên hai vợ chồng sở hữu. Mình mua từ tháng 10 năm 2019. Nơi mình sống có nhiều căn nhà liền kề nhưng tiêu chí của cả hai đều là mua một căn có sân vườn riêng. Những căn nhà như vậy ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết này khá đắt đỏ. Số tiền mua nhà phù hợp với ngân sách của vợ chồng mình đếm trên đầu ngón tay.

Sau công cuộc tìm kiếm nhà từ hè 2019, vợ chồng mình mãi mới chốt được hai ngôi nhà ưng ý, đều có kiến trúc xinh xắn và không có nhiều thứ phải thay đổi. Thời điểm đó, vợ chồng mình đưa bố mẹ chồng cùng chị chồng đi tham quan 2 ngôi nhà. Khoảnh khắc chị chồng mình bước lên cầu thang và nhìn thấy phòng khách với cửa sổ tranh kia, chị ấy đã ngay lập tức thốt lên: "This is it". Và thế là chúng mình chốt ngay căn nhà này".

Không gian sinh hoạt chung trên tầng 2 đẹp như 1 bức tranh.

Khung cảnh lãng mạn và ấm cúng.

Bốn mùa là 4 bức tranh tuyệt đẹp về thiên nhiên.

Từng góc nhỏ giản dị nhưng bình yên.

Diện tích mặt bằng căn nhà rộng khoảng 170m2. Nếu tính cả sân vườn thì hơn 1000m2. Nhà có 3 phòng ngủ, bếp, phòng ăn và phòng khách liền nhau cùng với 2 buồng tắm lớn và 1 toilet nhỏ. Phòng khách thông ra một ban công khá rộng với cầu thang dẫn đến vườn sau. Nhà cũng có gara sử dụng được cho 2 xe ô tô.

Căn nhà có sân vườn riêng, lại ở vùng núi nên có khá nhiều chim muông, thú vật. Có lần chị Linh Dao Smooke còn quay được cảnh một bạn cáo phi qua sân sau nhà.

Khoảng diện tích thư giãn ở ban công.

Từng chi tiết đều đơn giản, tinh tế.

Ngôi nhà đẹp như tranh vẽ, lãng mạn như một bài thơ tình.

Khung cảnh phòng khách mùa thu.

Về kiến trúc, chị thích nhất là tầng trên. Ở đó có đầy đủ không gian chính từ phòng khách, phòng ăn đến bếp khá rộng rãi, thoáng mát. Cửa sổ tranh to ở chính giữa khoảng không mở, 4 mùa là 4 bức tranh tuyệt đẹp khác nhau. Đó chính là lý do căn phòng khiến gia đình chị cùng những người thân ghé thăm không bao giờ chán khi ngồi ở sofa để ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Không chỉ phòng khách, căn phòng nào trong nhà cũng có cửa sổ với ánh sáng ngập tràn.

Với căn nhà có nhiều cửa sổ và không gian mở nên chị Linh Dao Smooke không mua quá nhiều đồ đạc nội thất, chủ yếu là để nhấn mạnh nét đẹp của thiên nhiên, cây cỏ xung quanh. Bên cạnh đó, chị chọn sắc màu trung tính cùng một số điểm nhấn nhẹ nhàng. Màu trung tính không đồng nghĩa với sự nhạt nhòa, nhàm chán. Bí quyết của chị chính là sử dụng chất liệu khác nhau giúp thị giác có thể cảm nhận được sự khác biệt tinh tế. Thỉnh thoảng có một gam màu đậm làm điểm nhấn.

Bí quyết nho nhỏ của chị Linh Dao Smooke chính là trồng nhiều cây và hoa. Chị không thích có đồ nhựa trong nhà nên chủ yếu mua đồ với chất liệu gỗ, da hoặc tre. Ngay cả khi mua đồ chơi cho con, chị cũng thường chọn những món đồ chơi làm bằng gỗ hoặc các chất liệu tương tự.

Phòng ngủ đẹp mơ màng với những khung cửa sổ thu trọn thiên nhiên trong tầm mắt.

Từng góc nhỏ đều gọn gàng, ngăn nắp.

Trên tường là nơi chị Linh Dao Smooke thường treo những bức tranh nghệ thuật có ý nghĩa riêng với nhà mình. Ví dụ phòng tắm của hai vợ chồng có bức tranh tên là Underwater Kiss của họa sĩ Blub người Ý.

Khi mới hẹn hò, hai vợ chồng đi du lịch Ý và nhìn thấy rất nhiều Graffiti của họa sĩ này trên các con phố ở Florence hay Venice. Vậy nên vợ chồng chị quyết định đặt hàng Blub. Trong phòng con gái cũng có đóng khung bức tranh màu nước bé vẽ lúc 18 tháng tuổi. Phía dưới cầu thang có khung bài thơ ông nội viết cho bà nội tên là "cô hàng xóm tuổi 20". Từng góc nhỏ không chỉ mang vẻ đẹp tinh tế mà còn là bầu trời kỷ niệm.

Ngôi nhà cũng vì thế được vợ chồng chị Linh Dao Smooke sống thảnh thơi, bình yên, là nơi gói ghém bình yên và tình yêu hạnh phúc của cả gia đình.

Mộc Hương

Nguồn ảnh NVCC