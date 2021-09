7 nguyên nhân khiến tủ lạnh không lạnh, nguyên nhân thứ 5 thời điểm này rất nhiều người mắc phải

Nguyên nhân 1: Cửa tủ lạnh đóng không khít, viền cao su bị hở

Sau một quá trình sử dụng, nhiều tủ lạnh gặp phải tình trạng không thể đóng khít cửa do bộ phận gioăng (viền) cao su ở cánh cửa tủ bị hỏng, rách. Điều này khiến cánh cửa tủ không thể khít hoặc sẽ có xu hướng tự mở nếu người dùng không để ý hoặc để nhiều thực phẩm ở cánh tủ.

Những điều này đều dễ làm không khí lạnh thoát ra ngoài, là nguyên nhân tủ lạnh không lạnh chảy nước khá phổ biến hiện nay.

Nếu gặp phải tình trạng tủ lạnh đột ngột bị mất nhiệt và giảm khả năng làm lạnh, hãy kiểm tra bộ phận gioăng cao su và hãy gọi thợ thay thế nếu cần. Thêm đó, trong quá trình sử dụng, người dùng cũng nên chú ý không nên mở tủ lâu và phải đóng khít cánh tủ sau khi sử dụng.

Nguyên nhân 2: Tủ lạnh thiếu gas

Nhiều người không để ý rằng, tủ lạnh cũng cần thay gas giống như điều hòa nhiệt độ. Nếu gas không đủ, tủ lạnh không thể làm lạnh được. Đây là nguyên nhân tủ lạnh không lạnh thường gặp nhưng lại ít ai để ý đến nó. Khi gặp trường hợp này, bạn nên liên hệ với đơn vị sửa chữa bơm thêm gas là được, tủ lạnh sẽ nhanh chóng hoạt động lại bình thường và hoạt động tốt như mới.

Nguyên nhân 3: Để sai nhiệt độ tủ lạnh

Trong nhiều trường hợp thường gặp, nguyên nhân tủ lạnh không lạnh ngăn đá hay ngăn mát là do tủ đang bị chỉnh ở mức làm lạnh thấp hoặc đang được cài đặt ở chế độ tiết kiệm điện.

Khi phát hiện thấy ngăn đá hay ngăn mát không lạnh, bạn nên kiểm tra xem tủ có đang được đặt ở mức làm lạnh thấp hay đang chạy ở chế độ tiết kiệm điện hay không.

Nếu nguyên nhân tủ lạnh không lạnh nằm ở vấn đề nhiệt độ, bạn chỉ cần điều chỉnh cho nhiệt độ phù hợp là được.

Ngăn lạnh nhiệt độ nên đặt từ mức nhiệt 1,7 - 5 độ C, với ngăn đá thì mức nhiệt độ phù hợp là từ -18 đến 0 độ C. Nếu tủ lạnh nhà bạn ngoài ngăn lạnh và ngăn đông đá còn có ngăn thực phẩm tươi thì đặt từ 0 - 4 độ C, ngăn làm mát khoảng 0 độ C.

Nguyên nhân 4: Bộ phận xả đá có vấn đề

Bộ phận xả đá của tủ lạnh không hoạt động sẽ là nguyên nhân tủ lạnh không lạnh. Vì khi tuyết đông lại quanh các thiết bị làm bay hơi, nó sẽ gây "tê liệt" hoạt động của bộ phận làm lạnh dẫn đến tủ lạnh sẽ không đủ khả năng làm lạnh.

Nguyên nhân là do bộ phận này có thể gặp hỏng hóc trong quá trình sử dụng, thậm chí do tình trạng kém vệ sinh gây nên.

Vì vậy, cần sửa chữa và thay thế nếu bộ phận này chẳng may bị hỏng. Bạn cũng nên nhớ vệ sinh tủ lạnh thường xuyên hơn để các thiết bị hoạt động tốt hơn.

Việc vệ sinh thường xuyên theo định kỳ cũng là để thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh được sạch sẽ và tươi ngon hơn, không bị hư hay ám mùi do những nguyên nhân tủ lạnh không lạnh gây nên.

Nguyên nhân 5: Để quá nhiều đồ ăn

Tủ lạnh cũng cần có không gian để trao đổi khí lạnh. Nếu bạn đặt quá nhiều thực phẩm vào tủ lạnh sẽ không có đủ khoảng trống để không khí lạnh lưu thông, không thể làm lạnh thực phẩm được.

Đây là nguyên nhân tủ lạnh không lạnh thường thấy và gây ảnh hưởng đến thức ăn được bảo quản trong tủ. Khi bỏ thức ăn vào quá nhiều, chính bạn cũng chẳng thể nhớ nổi trong đó có những gì, đúng không nào?

Điều này có thể khiến chúng ta "lãng quên" mất một vài món ăn cần được ăn nhanh trong tủ, chúng ta cứ để đó ngày này qua ngày khác cho đến khi chúng thực sự bị hỏng và không thể dùng được nữa.

Lúc này, nếu bạn không nhanh chóng bỏ chúng ra, vi khuẩn, nấm mốc và mùi hôi có thể nhanh chóng phát tán lan qua những loại thực phẩm khác, gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Hãy đặt một lượng vừa phải thực phẩm và tạo các khoảng không để khả năng làm lạnh được lưu thông và tốt hơn, hạn chế tối đa nguyên nhân tủ lạnh không lạnh.

Nguyên nhân 6: Tủ lạnh tắc ẩm

Lúc này, biểu hiện trên bề mặt dàn lạnh có tuyết rồi sau đó lại tan, ống đẩy và dàn nóng lúc nóng, lúc nguội hay máy làm việc theo chu kỳ ngắn.

Nếu quan sát thấy tủ lạnh có hiện tượng này nhiều khả năng là do máy tắc ẩm. Vì vậy, trong trường hợp nguyên nhân tủ lạnh không lạnh là do tắc ẩm, người dùng nên gọi thợ để xả hết gas, khử ẩm, thay phin sấy, hút chân không, nạp gas lại.

Nguyên nhân 7: Nghẹt ống dẫn hơi lạnh từ ngăn đá xuống ngăn mát

Một số loại tủ lạnh thông thường được làm lạnh nằm sâu trong ngăn đá. Cách thức làm lạnh của loại tủ lạnh là có một quạt thổi hơi từ dàn lạnh vào ngăn đá nối với một đường ống nhỏ. Ống nối này có nhiệm vụ thổi hơi lạnh từ ngăn đá xuống ngăn mát.

Vì vậy khi phát hiện tủ lạnh không lạnh ngăn mát bạn nên kiểm tra ống dẫn hơi lạnh. Có thể vì ống dẫn bị đóng tuyết hoặc hỏng van đóng ngắt ống hơi lạnh, bộ phận xả đá bị hư. Đây là những lý do chính dẫn đến nghẹt ống dẫn hơi lạnh.

Sự cố này liên quan đến kỹ thuật bạn nên nhờ hỗ trợ của các dịch vụ sửa chữa, bảo trì máy lạnh để xử lý tốt nhất

Theo Nhịp Sống Việt