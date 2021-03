4 loại cây 'nhà giàu' nào cũng thích trồng để mong tài lộc, may mắn

1. Cây May mắn

Cây May mắn còn được gọi là cọ chân vịt, lá có hình chân vịt, lá cũng rất bụ bẫm, là loại cây trồng. Cây có khả năng hút và lọc không khí của nó cũng tốt, đặc biệt là khả năng hút khói thuốc. Vì vậy, nếu trong gia đình có người thích hút thuốc thì trồng cây May mắn là một lựa chọn tốt. Ngoài ra, nó còn có thể hút bụi và tạp chất, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cây may mắn có thể hút bụi và tạp chất trong nhà. Ảnh: @tinygarden





Cây May mắn không cần quá bận tâm trong việc trồng, chỉ cần đặt ở nơi có đủ ánh sáng tán xạ và bổ sung đủ ánh sáng theo yêu cầu là cây có thể phát triển mạnh mẽ. Khi tưới nước nhớ tưới đều nước cho cây. Chú ý tưới với lượng vừa phải để cây không dễ bị tích nước và thối rễ, cây sinh trưởng tự nhiên sẽ có sức sống hơn.

Cây may mắn là loại cây ưa sáng nhẹ, do đó nếu bạn trồng trong nhà nơi ít có ánh sáng thì hãy mang cây ra phơi nắng từ 15-30 phút/ ngày. Ảnh: @tinygarden





2. Cây bình an

Cây Bình an mang ý nghĩa phong thủy mang đến may mắn và bình an trong cuộc sống cho gia chủ. Cây có màu lá xanh nổi bật đại diện cho hành mộc nên những gia chủ có hành Mộc và hành Hỏa là cực kỳ phù hợp. Cây Bình an phù hợp làm cây treo, cây để bàn, trang trí quán cà phê, shop…

Lá của cây Bình an rất tươi tốt, có thể mang lại nhiều sinh khí xanh tươi cho gia đình.





Việc chăm sóc cây cũng cần sử dụng ánh sáng tán xạ để có thể bổ sung chất dinh dưỡng, đồng thời không để xảy ra hiện tượng cháy lá do quá nhiều ánh sáng. Cây Bình an ưa môi trường sinh trưởng ẩm nên chú ý đất khô và ẩm ướt. Khi tưới nước cố gắng giữ cho đất hơi ẩm và không bị tích nước để cây Bình an có đủ dinh dưỡng.

3. Cây Kim tiền

Cây Kim tiền có lá đẹp và ý nghĩa tốt trong phong thủy nên rất được ưa chuộng để trong nhà và để ở văn phòng. Lá của cây kim tiền còn có tác dụng thanh lọc khí, giúp môi trường trong lành hơn.

Cây kim tiền khi mới trồng phải được cung cấp đầy đủ ánh sáng để cành lá phát triển bình thường, tất nhiên khi nắng quá bạn cũng phải chú ý che bóng cho cây. Cây Kim tiền có khả năng chịu hạn tương đối nên bạn không cần quá lo lắng về việc tưới nước, chỉ cần tưới thật đẫm, đợi đến khi khô hẳn thì tưới lại.

4. Cây Đại quân tử (Clivia)

Clivia hay còn gọi là cây Đại quân tử (Lan quân tử) là loài hoa được cho là đại diện của sự giàu sang. Nhiều người thích trồng cây này trong nhà với mong muốn gia đình ngày càng giàu có.

Lan quân tử cần được chăm sóc hàng ngày, đất trồng phải tơi xốp, thoáng khí, thoát nước tốt. Cây Lan quân tử có khả năng hút bụi rất lớn trong không khí trong nhà, vì vậy khi tưới nước bạn phải lau sạch lá của cây để cây phát triển khỏe mạnh và quang hợp tốt hơn.

4 loại cây này là những loài hoa có ý nghĩa đặc biệt, bạn hãy trồng để ở công ty hay ở nhà với mong muốn có thể mang lại may mắn và thanh lọc không khí.

Duy Minh (Theo Ablouang)