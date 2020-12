10 điều tuyệt đối không làm ở trên máy bay

Khi đi máy bay, bạn nên tránh làm những việc dưới đây để giúp cho chuyến bay được suôn sẻ, không gây ảnh hưởng đến các hành khách khác, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho bản thân.

1. Tắt điều hòa không khí trên ghế của bạn

Mặc dù biết là điều hòa của bạn, bạn có quyền tắt nhưng đôi khi sẽ làm người ngồi xung quanh bị nóng. Chưa hết, nhiệt độ cao có thể là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sẽ dễ dàng sống sót hơn, điều này cực kỳ quan trọng đối với những chuyến bay xuyên lục địa. Hãy nhớ nếu quá lạnh, có thể gọi tiếp viên lấy chăn để đắp, hạn chế tắt điều hòa không khí.

2. Bước lên máy bay với bộ mặt "lạnh như tiền"

Vâng, chẳng phải chỉ riêng khi đi máy bay, mà việc không biết chào hỏi luôn làm cho bạn trở thành một người thiếu văn hóa.

3. Ngả ghế trong khi ăn

Không có quy định cấm ngả ghế ngồi trong lúc ăn, nhưng bạn vẫn nên ý tứ để người phía sau có thể thoải mái dùng bữa. Khi bay thì ai cũng mệt mỏi, vì vậy, hãy là một người lịch sự để không gây khó chịu cho người khác.

4. Không nghe hướng dẫn an toàn

Hãy tôn trọng và lắng nghe những hướng dẫn của phi hành đoàn về các hướng dẫn an toàn trong chuyến bay. Họ không chỉ đơn thuần đang thực hiện công việc tiếp viên hàng không mà còn mang lại sự an toàn cho chính hành khách của chuyến bay. Nếu bạn đã nắm rõ những quy định an toàn khi bay thì bạn vẫn nên lắng nghe và giữ trật tự để những người chưa biết có thể nghe và hiểu chúng.

5. Nghĩ rằng phi hành đoàn đang phục vụ một mình bạn

Đừng bắt các tiếp viên vứt rác hộ trong khi họ đang đi phát đồ ăn.

6. Mặc quần short trong chuyến bay

Đôi khi mọi người quyết định mặc quần short trong chuyến bay vì thời tiết nóng hoặc do khi hậu ở điểm đến của họ, nhưng có một số vấn đề với điều này. Máy bay thường không được làm sạch thực sự giữa các chuyến bay nên hầu hết các vi trùng, ve và vi khuẩn cư trú trên ghế vẫn còn tồn tại và bạn đang để da tiếp xúc với chúng, khá nguy hiểm.

7. Cởi giày đi chân trần trên máy bay

Một số người có thói quen sau khi đã an tọa trên ghế máy bay hành động đầu tiên của họ là cởi giày để đôi chân được thông thoáng. Tuy nhiên, nếu chân bạn "nặng mùi" thì tốt nhất là không nên cởi giày khi đi máy bay hoặc ít ra là vẫn giữ lại bít tất. Bởi không gian máy bay nhỏ, như vậy mùi từ chân bạn rất dễ bay ra xung quanh gây ảnh hưởng đến nhiều hành khách nhất là với người ngồi kế bên bạn.

8. Thiếu trách nhiệm với hành lý của mình

Đừng mang hành lý quá nặng lên máy bay, đến nỗi bạn sẽ không thể nhấc nó lên hoặc cho vừa vào ngăn tủ trên đầu.

9. Ngủ thiếp đi ngay trước khi cất cánh

Đôi khi ngủ thiếp đi ngay trước khi cất cánh có thể không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hãy hạn chế làm điều này, có nhiều lý do để bạn phải đứng dậy, giúp đỡ hoặc thay đổi chỗ ngồi với ai đó và không ai muốn ở trong tình trạng khó xử đó là phải đánh thức bạn, bao gồm cả hành khách và tiếp viên hàng không.

10. Ngồi im, không vận động

Khi trên máy bay, tuần hoàn máu trong cơ thể bạn sẽ diễn ra chậm hơn, vì thế nếu bạn chỉ ngồi im, không vận động thì sẽ rất dễ bị chứng huyết khối tiểu cầu.

Ngoài thời gian máy bay cất cánh và hạ cánh, bạn hãy tranh thủ đi lại, vận động nhẹ nhàng để giúp máu lưu thông tốt hơn.

Lily (th)