Vụ nữ sinh An Giang nghi tự tử do bị phạt oan: Bộ GD & ĐT lên tiếng

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 ở An Giang nghi tự tử do bị phạt oan, trao đổi với báo chí, ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ GD&ĐT cho biết, ngay khi nhận được thông tin, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đã có báo cáo về Bộ.



Bộ đã chỉ đạo Sở GD&ĐT An Giang trực tiếp xác minh làm rõ sự việc, đồng thời nhấn mạnh, trường THPT cần phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh, giúp em ổn định tinh thần và sớm quay trở lại học tập bình thường.

Phía Sở cũng cần phối hợp chặt chẽ với công an huyện, tỉnh để điều tra, xác minh làm rõ các vấn đề liên quan.

Cũng theo Vụ trưởng Bùi Văn Linh, hiện cơ quan công an đang xác minh, điều tra làm rõ thông tin như báo chí phản ánh. Trong thời gian đó, Bộ yêu cầu sở thường xuyên báo cáo diễn biến và kết quả xử lý vụ việc.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT An Giang, ngoài các hạn chế, thiếu sót của lãnh đạo trường THPT Vĩnh Xương, Sở này nhận thấy, trong công tác tổ chức, quản lý và biện pháp xử lý của nhà trường còn một số sai sót.

Cụ thể, việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong trường không đúng với quy định của ngành (dạy thêm học thêm đại trà cho tất cả học sinh theo lớp chính khóa).

Có hình thức phê bình, kỷ luật học sinh không đúng với quy định của ngành. Lãnh đạo trường đã nêu họ tên học sinh có vi phạm nội quy trường dưới cờ, làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và là nguyên nhân dẫn đến sự việc nữ sinh có ý định tự tử.

Biện pháp giải quyết, xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường chưa phù hợp, hiệu quả, gây bức xúc đối với phụ huynh học sinh và bản thân học sinh.

Vì những lý do trên, Sở GD&ĐT An Giang quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 7/12) đối với ông Nguyễn Việt Hùm - Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Xương và bà Nguyễn Ngọc Hạnh - Phó hiệu trưởng nhà trường.

Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 10A4, ông Nguyễn Văn Cường, Phó hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Xương chịu trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo, xác minh làm rõ để có hình thức xử lý phù hợp.

Như đã đưa tin, ngày 30/11, em N.T.N.Y. (học sinh lớp 10) được phát hiện ngất xỉu trong nhà vệ sinh của trường THPT Vĩnh Xương cũng bức thư tuyệt mệnh. Nữ sinh này cho biết em cố tình dùng thuốc để tự tử vì bị thầy cô bạo lực tinh thần, nhà trường kỉ luật không phù hợp, nêu tên em dưới cờ. Rất may sau đó, nữ sinh này được gia đình và nhà trường đưa đi cấp cứu kịp thời trong tình trạng hạ đường huyết, cố tình tự đầu độc bằng Salbutamol, trào ngược dạ dày thực quản, đau đầu, táo bón. Hiện tại, sức khỏe của nữ sinh này đã ổn định.





Theo Đại Đoàn Kết