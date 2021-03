Tuyển sinh lớp 6 tại Hà Nội: Nhiều trường tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh

Tuyển sinh lớp 6 THCS, nhiều trường tại Hà Nội sẽ áp dụng hình thức kiểm tra “đầu vào”. Ảnh minh họa: Q.Anh

"Nóng" chuyện vào lớp 6 trường nổi tiếng



Chia sẻ về chuyện tìm trường cho con học lớp 6 THCS, chị Thu Hằng (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) có con đang học lớp 5 cho biết: "Để tìm được ngôi trường có cơ sở vật chất tốt, được học thêm nhiều ngoại ngữ so với các trường công lập thông thường, nhiều phụ huynh lựa chọn các trường công lập chất lượng cao, trường ngoài công lập nổi tiếng, trường có hệ song ngữ… Tuy nhiên, những trường này lại tổ chức kiểm tra đầu vào rất khó, nên khi có mục tiêu cho con vào các trường đó, tôi đã phải chuẩn bị từ khá sớm cho con, bởi không ôn luyện, làm quen với các bài kiểm tra năng lực, tư duy sẽ khó mà đỗ được".

"Ngoài chuyện học tập tốt để có kết quả học bạ "đẹp", phụ huynh còn phải tích cực cho con ôn luyện làm quen với cách kiểm tra, đánh giá năng lực. Bên cạnh đó, cũng nhiều người tăng cường cho con tham gia các cuộc thi học sinh giỏi, Olympic các môn như: Toán, Tiếng Anh… để có điểm cộng, hoặc thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 6 theo tiêu chí một số trường. Dù không khó khăn để vào lớp 6 trường công lập theo tuyến, nhưng với một số trường không theo tuyến thì thi vào cũng rất khó. Thậm chí, một số trường tư thục thôi nhưng tỷ lệ "chọi" vào lớp 6 thậm chí cao hơn cả thi vào lớp 10 hay vào đại học", phụ huynh Phạm Đức Minh, có con học lớp 5 tại quận Thanh Xuân, chia sẻ.

Theo ghi nhận, nhiều trường ngoài công lập cũng đã thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022 với phương thức kiểm tra "đầu vào". Cụ thể, Trường THCS và THPT Đoàn Thị Điểm (quận Nam Từ Liêm) tuyển 750 học sinh lớp 6. Ngoài xét học bạ, trường sẽ tổ chức kiểm tra năng lực học sinh các môn Toán, Văn, Anh. Hình thức kiểm tra là tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan. Tương tự, Trường THCS Archimedes Academy tuyển sinh khối 6 với 600 học sinh. Đối tượng tuyển sinh là học sinh có hạnh kiểm Tốt, xếp loại học lực từ Khá trở lên và đã hoàn thành nhiệm vụ năm học trước. Học sinh sẽ trải qua hai vòng kiểm tra kiến thức với các bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận.

Còn tại Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi sao Hà Nội năm nay tổ chức xét tuyển qua đánh giá năng lực dựa vào kết quả kỳ thi Học bổng Ngôi Sao Hà Nội lần thứ 9 năm học 2021-2022 (kiểm tra các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh). Trường xét tuyển thẳng học sinh có giải môn Toán, Khoa học, Tiếng Anh và các môn Nghệ thuật, Thể thao. Trường Tiểu học và THCS FPT, tuyển sinh lớp 6 ngoài đối tượng tuyển thẳng, học sinh khi dự thi vào lớp 6 sẽ phải tham gia vòng thi sơ tuyển theo hình thức làm bài thi tập trung tại trường. Nội dung kiểm tra: Tư duy Khoa học; Tư duy Ngôn ngữ Tiếng Anh; Tư duy Ngôn ngữ Tiếng Việt.

Nhiều trường được tổ chức kiểm tra vào lớp 6

Liên quan tới công tác tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2021 - 2022, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, UBND TPHà Nội đã đồng ý đề xuất của Sở về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022. Theo đó, các trường tuyển sinh lớp 6 THCS các trường công lập thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Hà Nội vẫn thực hiện song song hai hình thức tuyển sinh là trực tuyến và trực tiếp để tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6.

Các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (các trường THCS được UBND TPHà Nội công nhận trường chất lượng cao, trường ngoài công lập) thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường THCS báo cáo Phòng GD&ĐT phương án tuyển sinh trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực (nếu có). Hiện Hà Nội có các trường THCS chất lượng cao, gồm: THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân), THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), THCS Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm), THCS Lê Lợi (quận Hà Đông).

Bên cạnh trường THCS chất lượng cao, theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay, học sinh sẽ tiếp tục có cơ hội vào các trường theo Đề án thí điểm đào tạo song bằng THCS sở Việt Nam và chứng chỉ IGCSE (chương trình song bằng), học sinh làm hai bài kiểm tra đánh giá năng lực gồm Toán (bằng Tiếng Anh) và Tiếng Anh. Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực ngày 20/6. Công tác tuyển sinh từ ngày 28/6 đến hết ngày 30/6. Sau ngày 30/6, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 2/7 đến ngày 4/7/2021.

Hà Nội có các trường đang thực hiện chương trình song bằng gồm: THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ), THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân), THCS Cầu Giấy, THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), THCS Trưng Vương, THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm) và THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Năm học trước, các trường này đều tuyển sinh mỗi trường 50 học sinh. Đối tượng tuyển sinh là học sinh hoặc cha mẹ có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đã hoàn thành chương trình tiểu học. Mỗi học sinh được đăng ký vào 2 trường, xếp theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên. Học sinh trúng nguyện vọng 1 không được xét nguyện vọng 2.

Năm học 2021 - 2022, dự kiến, các trường trên địa bàn Hà Nội tuyển khoảng 130.000 học sinh lớp 6, giảm khoảng 1.300 học sinh so với năm học 2020 - 2021. Đối với các trường THCS tuyển sinh theo tuyến, thời gian tuyển sinh trực tuyến kéo dài từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7. Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7. Các trường ngoài công lập có thể tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, thời gian tuyển sinh từ ngày 26/5 đến ngày 12/7.



Quang Anh