Trường học không được biếu quà Tết cấp trên dưới mọi hình thức

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi các Phòng GD&ĐT, các đơn vị, trường học trực thuộc về công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị, trường học triển khai kế hoạch của Công đoàn Giáo dục Thành phố về tổ chức Chương trình Tết Sum vầy năm 2021 cho cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành GD&ĐT thành phố; Tổ chức chu đáo, an toàn các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giao lưu mừng Xuân - mừng Đảng gắn với giáo dục truyền thống…

Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ, dịch bệnh; Sẵn sàng ứng phó, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Không lợi dụng lễ, Tết để tổ chức liên hoan chiêu đãi. Không lãng phí tiền và tài sản của nhà nước, của tập thể hoặc nguồn tiền có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để thưởng, biếu tặng cho các tổ chức và cá nhân dưới mọi hình thức không đúng chế độ nhà nước.

Không tổ chức thăm, chúc, tặng quà cho các cấp dưới mọi hình thức. Không sử dụng phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết. Những đơn vị được trích quỹ theo chế độ cho cá nhân, đơn vị có công trong phối hợp, giúp đỡ thì phải công khai danh sách thưởng và mức thưởng cho toàn thể cơ quan, đơn vị biết. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và xử lý tập thể, cá nhân vi phạm và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm ở đơn vị mình phụ trách.

Theo yêu cầu của Sở GD&ĐT TP.HCM, dịp Tết các đơn vị, trường học quan tâm nhiều hơn đến học sinh, sinh viên, giáo viên khó khăn. Ảnh minh họa.

Quan tâm, chăm sóc, thăm hỏi và trao tặng quà Tết cho các đối tượng là học sinh, sinh viên không có điều kiện về quê ăn Tết, giáo viên, nhân viên khó khăn. Giáo viên, nhân viên hưu trí. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên có người thân đang công tác tại các vùng biển đảo, biên giới.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm, đầy đủ công văn số 4391/GDĐT-CTTT ngày 31/12/2020 của Sở GD&ĐT TP.HCM về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn trường học, an toàn thực phẩm nhân dịp Tết nguyên đán và Lễ hội Xuân 2021. Nhắc nhở cán bộ, giáo viên và giáo dục học sinh, sinh viên đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết.

Tổ chức tuần tra, kiểm tra, đảm bảo an ninh khu vực nhà trường, đặc biệt trong những ngày cao điểm đón xuân. Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở có kế hoạch tổ chức phân công trực Tết theo quy định. Đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng về an toàn phòng chống cháy, nổ.

Trước Tết Nguyên đán, các hoạt động giảng dạy phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Thực hiện nghiêm việc nghỉ Tết và đi học lại bình thường theo Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 do UBND TP.HCM ban hành. Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục phải nhanh chóng tổ chức các hoạt động giảng dạy, học tập… trở lại bình thường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Chuẩn bị các phương án tổ chức hoạt động dạy bù phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, không để bị động, bất ngờ.

Quang Anh