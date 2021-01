Thủ khoa khối C 4 năm trước gây sốt với ảnh quân phục

Nhắc đến thủ khoa, chắc chắn người ta sẽ nghĩ ngay đến những cô nàng đeo cặp kính dày cộm, suốt ngày đọc sách và trông hơi chậm chạp một chút. Tuy nhiên, mới đây một cô nàng thủ khoa với vẻ ngoài xinh đẹp và thành tích khủng đã khiến dân mạng không khỏi xôn xao.

Đó là Hà Diệu Linh, thủ khoa đầu vào của Học viện An ninh năm 2016. Cô nàng theo học chuyên ngành Trinh sát bảo vệ an ninh xã hội. Với số điểm 33,25 (cộng điểm ưu tiên), Diệu Linh đã trở thành thủ khoa khối C của kỳ thi năm ấy.

Thủ khoa khối C năm 2016 - Hà Diệu Linh

Cô nàng hiện theo học ngành Trinh sát bảo vệ an ninh xã hội

Là con gái, sở hữu thân hình nhỏ nhắn nhưng Diệu Linh vẫn quyết tâm theo đuổi nghề công an. Cô nàng tâm sự: "Học viện An ninh vẫn luôn là ước mơ của mình từ bé. Mình cũng muốn thử một thứ khiến bản thân được vất vả thì mới cứng cáp và trưởng thành được".

Thành tích của Diệu Linh xuyên suốt từ cấp 3 cho đến lên đại học. Thời THPT, cô nàng liên tục đạt giải cao khi thi môn Sử. Nữ sinh giành giải Nhất môn Lịch sử cấp tỉnh, giải Nhì cấp Quốc gia, rồi đến giải Ba quốc gia về vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn.

Lên đại học, cô bạn vẫn giữ vững thành tích học đứng top đầu của học viện. Điểm GPA trung bình của Diệu Linh đạt 3.37, đặc biệt điểm thực tập năm tư đạt 9/10. Trong môi trường học khắc nghiệt và phải cạnh tranh điểm số Ban tự nhiên với con trai, điểm số của Diệu Linh quả thật khiến ai cũng ngưỡng mộ!

Chia sẻ về phương pháp học, Diệu Linh tâm sự: "Bên cạnh các môn học trên lớp thì chúng mình cũng có những môn để rèn luyện thể lực, rất khó cạnh tranh với các bạn nam trong những môn đó. Thay vào đó, mình sẽ chăm chỉ và nghiêm túc trong những môn trên giảng đường.

Có chỗ nào khó hiểu hoặc đuối quá thì nhất định hỏi thầy cô. Nhiều bạn khối Tự nhiên có cách tư duy học bài rất hay, mình có thể học hỏi và tổng hợp lại để chọn ra cách phù hợp nhất cho bản thân. Ngoài ra, mình cũng rất xông xáo trong các hoạt động thực hành trên lớp".

Diệu Linh từng giành rất nhiều giải cao cấp quốc gia môn Lịch sử

Không chỉ hoàn thành tốt việc học, 9X cũng rất tích cực trong các hoạt động tập thể. Cô bạn từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi được tổ chức bởi Học viện như: Duyên dáng áo dài, Nữ công gia chánh, Điều lệnh - Võ thuật Công an nhân dân... Nhờ vậy, cô được các bạn tin tưởng, bầu làm làm tổ trưởng tổ nữ của 1 trung đội.

Với thành tích trong cả học tập lẫn hoạt động văn nghệ, Diệu Linh nhận được nhiều bằng khen xuất sắc như:

- Giấy khen của Giám đốc Học viện An ninh nhân dân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Vì an ninh tổ quốc" giai đoạn 2015 - 2020.

- Giấy khen của Cục trưởng Cục Đào tạo về cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập - rèn luyện tốt giai đoạn 2017 - 2019.

- Giấy khen của Hội Phụ nữ Tổng cục chính trị CAND năm 2017...

Định nghĩa 1 pha dậy thì thành công là đây!

Nếu nhìn ảnh quá khứ của Diệu Linh, nhiều người phải trầm trồ vì cô nàng đúng nghĩa của "dậy thì thành công". Ngày xưa, cô nàng khá gầy, lại chưa biết chăm chút cho bản thân nên nhìn rất bình thường. Cho đến khi vào đại học, bắt đầu biết trang điểm hơn thì quả thật trông khác biệt hoàn toàn!

Tâm sự về sự thay đổi của bản thân, Diệu Linh cho biết: "Ngày xưa bản thân khá ngây ngô và nghịch ngợm. Nhưng mình phải dần thay đổi khi tập quen với những giờ điều lệnh, điểm danh định kỳ... Quy trình quân đội nghiêm ngặt nên chính mình cũng phải tự trưởng thành và cứng cáp hơn".

Chia sẻ về dự định sắp tới, cô nàng cho biết sẽ: "Tiếp tục gắn bó với nghề. Mình cũng cần học thêm một số kỹ năng khác như kinh tế, ngoại ngữ... để phục vụ công việc tốt hơn".

Những ngày đầu, Diệu Linh phải tập quen với những quy định nghiêm ngặt trong môi trường quân đội

Ảnh: NVCC

Theo Trí thức trẻ