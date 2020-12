Thu hồi 3,5 tỷ tiền thưởng thí sinh đạt điểm cao: Có nên cắt thưởng chỉ vì tên gọi của kỳ thi?

Thu hồi kinh phí khen thưởng

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Sở rà soát lại việc thu hồi kinh phí khen thưởng đối với học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT trong năm học 2019 - 2020. Theo văn bản, qua phản ánh của các cơ quan báo chí về việc thu hồi kinh phí khen thưởng đối với học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT trong năm học 2019 - 2020. Để có cơ sở xem xét và giải quyết thấu đáo nội dung phản ánh trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi khẩn trương rà soát, báo cáo cụ thể việc tổ chức thực hiện công tác khen thưởng cho học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi THPT trong thời gian qua.

Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ và Sở Tài chính để xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết. Sở Nội vụ khẩn trương rà soát các nghị quyết, quyết định của HĐND và UBND cấp tỉnh đã ban hành về chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong tỉnh đạt thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc tế để đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định cấp 3,5 tỷ đồng cho Sở GD&ĐT tổ chức khen thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2019 - 2020. Tuy nhiên, đến ngày 19/12 vừa qua UBND tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định số 881, QĐ-UBND) thu hồi kinh phí khen thưởng. Về nguyên nhân thu hồi, chia sẻ với báo chí, các Sở liên quan của tỉnh Quảng Ngãi cho rằng "do kỳ thi vừa qua là thi tốt nghiệp THPT, không phải thi THPT Quốc gia". Học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi vừa qua không thuộc đối tượng được khen thưởng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều trường học vẫn duy trì hình thức khen thưởng thí sinh đạt điểm cao, thủ khoa trúng tuyển. Ảnh minh họa: Q.Anh

Theo quy định của tỉnh Quảng Ngãi, hàng năm tỉnh có chính sách khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt các giải thưởng, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế. Theo chính sách này, học sinh có điểm xét tuyển vào đại học lần đầu theo tổ hợp đạt 27 điểm trở lên; riêng đối với tổ hợp ba môn thi Văn, Sử, Địa đạt 25 điểm trở lên được thưởng 10 lần mức lương cơ sở. Theo ghi nhận, thông tin không áp dụng hình thức khen thưởng học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều phụ huynh, giáo viên, học sinh tại Quảng Ngãi cảm thấy tiếc và hụt hẫng.

Không nên cắt thưởng chỉ vì tên gọi của kỳ thi

Sau khi các ban, ngành chức năng tại Quảng Ngãi giải thích lý do không khen thưởng học sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT điểm cao do hàng năm Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia. Tuy nhiên, năm học 2019 - 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên không tổ chức kỳ thi "2 trong 1" như mọi năm, thay vào đó là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Thông tin này nhận được nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có thực sự đáng để thưởng với mức trên 10 triệu đồng/thí sinh hay không.

Chia sẻ quan điểm về quyết định nói trên, GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến Học Việt Nam cho rằng, tỉnh Quảng Ngãi thu lại tiền thưởng cho học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua là chưa phù hợp. Công bằng mà nói, kỳ thi tốt nghiệp hay kỳ thi THPT Quốc gia chỉ khác nhau về tên gọi, chứ về bản chất thì kỳ thi này vẫn nhằm hai mục đích là xét tốt nghiệp và làm căn cứ để các trường đại học, cao đẳng xét tuyển đầu vào. Từ nhiều năm nay, Bộ GD&ĐT cũng luôn nhấn mạnh kỳ thi này mục đích chính vẫn là xét tốt nghiệp THPT, kết quả là đáng tin cậy, phần lớn các trường đại học đều sử dụng kết quả này.

"Do ảnh hưởng từ dịch bệnh, nên Bộ GD&ĐT có giảm độ khó của đề thi và gọi tên là thi tốt nghiệp, thí sinh có thể đạt điểm 5 - 6 là phổ biến, nhưng để đạt điểm 9, 10 là rất khó vì có nhiều câu phân loại. Kỳ thi này vẫn được Bộ GD&ĐT ra đề và giám sát các khâu. Nếu về tên gọi thì có thể sửa đổi, đề xuất lại, hoặc nâng điểm thưởng, chứ không nên thu hồi như vậy. Khen thưởng là hình thức để động viên, khích lệ học sinh học tập và thi tốt, trong đó có cả thí sinh diện khó khăn. Không chỉ tỉnh Quảng Ngãi, nhiều nơi cũng tổ chức khen thưởng, động viên những thí sinh thủ khoa, đạt điểm cao thi tốt nghiệp THPT năm 2020", PGS Phạm Tất Dong chia sẻ thêm.

Theo đánh giá của nhiều giáo viên THPT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vừa qua chứng kiến mức điểm cao kỷ lục ở nhiều môn, tổ hợp môn xét tuyển vào đại học. Tuy nhiên, những thí sinh đạt điểm từ 27 điểm trở lên không quá nhiều, thực tế áp lực cuộc đua ở các trường tốp đầu cũng không quá căng thẳng và không còn hiện tượng 30 điểm vẫn trượt như các năm trước. Bộ GD&ĐT cho biết, việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia hay tốt nghiệp THPT diễn ra gọn nhẹ, đạt mục tiêu là lấy kết quả để xét tốt nghiệp THPT, vừa có độ tin cậy để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trường đại học sử dụng để tuyển sinh. Năm 2021, kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học sẽ cơ bản giữ ổn định như năm 2020.

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT): “Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được các giáo viên, chuyên gia, học sinh đánh giá là vừa sức, phù với điều kiện dạy - học trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều thời điểm tạm dừng việc học… nhưng đề thi vẫn có sự phân hóa, vừa bảo đảm mục tiêu xét tốt nghiệp THPT và các trường đại học có thể yên tâm sử dụng kết quả để tuyển sinh”.

Quang Anh